Amici Celebrities 2019, la nuova edizione con i vip: concorrenti, conduttori, giudici e coach

Anno nuovo, vip nuovi. Amici Celebrities è la versione vip di Amici di Maria De Filippi, il celebre talent show che ha portato nel mondo dello spettacolo tantissimi nuovi artisti. La prima puntata del nuovo talent, versione vip, va in onda sabato 21 settembre 2019 su Canale 5.

Amici va in onda da 18 edizioni ormai e ogni anno conduce nel mondo dello spettacolo nuove stelle con un talento unico, alcune più fortunate di altre. Ma nel 2019 arriva la versione Vip, che è stata rinominata Amici Celebrities.

Per quest’edizione stellata, arrivano 12 concorrenti ad animare la serata di Canale 5, così come tanti giudici, coach e ospiti.

La rivoluzione però parte dalla conduzione: non sarà Maria De Filippi a condurre i giochi, ma un altro volto apprezzato in casa Mediaset.

Come funziona Amici Celebrities? I 12 concorrenti si sfidano tra di loro, spaziando tra cantanti e ballerini, e a valutarli sarà una giuria. Ogni puntata eliminerà due concorrenti.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa nuova edizione di Amici Celebrities, dai concorrenti ai conduttori.

Amici Celebrities 2019, i concorrenti

Come il talent tradizionale, Amici Celebrities è diviso in due squadre, ognuna delle quali composta da sei concorrenti. Bianchi e blu tornano a sfidarsi negli studi di Canale 5, la differenza è che i concorrenti sono già Vip.

Seguendo la scia del Grande Fratello e di Temptation Island (due programmi che hanno adattato il format a personaggi famosi), anche Amici quest’anno propone dei concorrenti già conosciuti.

Concorrenti di Canto

Ciro Ferrara

Joe Bastianich

Emanuele Filiberto

Laura Torrisi

Filippo Bisciglia

Cristina Donadio

Concorrenti di Ballo

Pamela Camassa

Raniero Monaco di Lapio

Francesca Manzini

Martin Castrogiovanni

Chiara Giordano

Massimiliano Varrese

La squadra Blu è capitanata da Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici. Al suo fianco, vedremo partecipare al talent: Joe Bastianich, che ha lasciato le cucine di MasterChef e si è disfatto del grembiule di giudice seguendo l’esempio di Carlo Cracco; il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) Laura Torrisi (l’attrice che ha fatto battere il cuore a Leonardo Pieraccioni), Raniero Monaco di Lapio (ex gieffino) e l’imitatrice Francesca Manzini.

La squadra Bianca invece è capitanata da Giordana Angi (arriva seconda alla precedente edizione di Amici) e al suo fianco vedremo Ciro Ferrara (ex calciatore e allenatore), Filippo Bisciglia (conosciuto per Uomini e Donne ma soprattutto per essere il conduttore del classico Temptation Island), Cristina Donadio nota per aver recitato in Gomorra nelle vesti di Scianel, l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

I giudici di Amici Celebrities

Amici Celebrities 2019, la giuria e i coach dell’edizione Vip

Passiamo alla giuria: chi vedremo coinvolti come giudici in Amici Celebrities? A sedere sulle importanti poltrone saranno Platinette (anche se ha dichiarato di volersi ritirare dalla televisione per un po’ di tempo), che abbandona la poltrona di Italia sì della Rai.

Al suo fianco la regina della musica Ornella Vanoni, che in precedenza è stata giudice di Star Academy e in Ora o mai più. Il terzo e ultimo giudice è il coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini che per tanti anni è stato anche il direttore artistico di Amici.

A capitanare le squadre, come già menzionato, saranno due ex volti di Amici 2018: Giordana Angi e Alberto Urso. Mentre Giordana è arrivata al secondo posto, Alberto invece ha portato a casa la vittoria di Amici 2018.

Amici Celebrities 2019, chi conduce?

Ma chi conduce quest’edizione Vip di Amici? La particolarità di questa versione riguarda proprio la conduzione. In un primo momento era stata indicata la padrona indiscussa di casa Maria De Filippi, ma pare che la cara Maria sarà coinvolta nel programma soltanto per qualche puntata. L’ideatrice di Amici verrà poi sostituita da Michelle Hunziker.

La scelta è del tutto pragmatica: sin da principio, la conduzione era stata affidata a Michelle ma la mamma di Aurora Ramazzotti sarà impegnata con il ritorno di Striscia La Notizia.

“Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale”, ha spiegato la Hunziker, aggiungendo: “A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa: ‘Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu’. Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata ma con la solita strizza degli inizi”.

Dopo All Together Now, che l’ha vista al fianco di J-Ax, Michelle Hunziker torna a casa con Mediaset.

Amici Celebrities 2019, gli ospiti dell’edizione Vip

Come ogni programma Mediaset che si rispetti, anche Amici Vip avrà degli ospiti diversi puntata per puntata.

La prima, ad esempio, in onda il 21 settembre 2019 su Canale 5 vede protagonisti due artisti gettonatissimi nei programmi televisivi: J-Ax e Giusy Ferreri.

J-Ax è reduce dalla bella esperienza in compagnia di Michelle Hunziker come capo giuria di All Together Now, mentre Giusy Ferreri di recente è comparsa sul palcoscenico di The Voice of Italy su Rai 2.

Amici Celebrities 2019, dove vedere il talent in tv e in streaming

Dove vedere Amici Celebrities? Il programma, alla sua edizione 2019, arriva in prima serata su Canale 5. A partire da sabato 21 settembre, le puntate di Amici Celebrities vedranno sfidarsi i 12 concorrenti in una lotta di canto e danza, ma soltanto uno potrà vincere il programma.

Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma vip in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

Inoltre, se siete impegnati la sera della messa in onda e volete recuperare la puntata, potete farlo sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand. Tutto quello che dovete are per accedere a MediasetPlay è registrarvi alla piattaforma tramite e-mail o Facebook, dopodiché selezionare il programma di vostro interesse e la puntata da recuperare.