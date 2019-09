Giordana Angi, chi è la coach di Amici Celebrities: carriera, vita privata e canzoni

Fino a pochi mesi fa era una delle concorrenti di Amici, adesso Giordana Angi è tornata nel cast della trasmissione di Maria De Filippi per fare la coach della squadra Bianca nella prima edizione della versione Vip, Amici Celebrities. Cantautrice di origini francesi, ha collaborato con alcuni dei maggiori artisti italiani come Tiziano Ferro. Poi il grande successo di pubblico con la partecipazione ad Amici, dove è arrivata fino al secondo posto. Ma chi è Giordana Angi?

L’altro coach di Amici Celebrieties è il suo compagno nel talent di Canale 5 Alberto Urso. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Giordana Angi.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Giordana Angi chi è, la carriera della cantante

Nata nel 1994 a Vannes, Bretagna, Giordana Angi vive poi in un paesino in provincia di Latina. Appassionata di musica, inizia a capire che quello potrebbe essere il suo mestiere grazie a Britney Spears. Inizia a entrare nel mondo della tv nel 2012, quando partecipa a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia.

Dopo quest’esperienza non molto positiva, Giordana Angi comincia a collaborare con uno dei maggiori cantanti della musica italiana, Tiziano Ferro. I due inizieranno un progetto che inizialmente avrà vita breve. Nel 2017 ha scritto la sigla ufficiale del Lazio Pride, Bam Bam.

I concorrenti di Amici Celebrities

Nello stesso anno la coach di Amici Celebrities realizza un secondo singolo, Amarti (qui ed ora). Nel 2018 è coautrice della canzone Senza appartenere portata a Sanremo da Nina Zilli. Il suo grande successo arriva con la partecipazione ad Amici 18.

All’interno della trasmissione di Maria De Filippi Giordana Angi si fa apprezzare sia umanamente che come cantante. Due suoi inediti hanno grande popolarità, Quante volte ad aspettarti e La solita stronza. Arriva fino in finale e chiude al secondo posto: a vincere Amici 18 è stato infatti Alberto Urso, che è l’altro coach di Amici Celebrities.

Uno dei suoi maggiori successi è Stringimi più forte.

Potrebbero interessarti Space Jam: il sito web del film è ancora online, un tuffo negli anni ’90 Space Jam: trama, cast, trailer e streaming del celebre film con Michael Jordan Ci vediamo domani: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 3

Il suo profilo Instagram ufficiale è seguito da oltre 400mila persone.

Nel corso del talent di Canale 5 Giordana Angi ha fatto coming out, rivelando di essere attratta dalla ballerina Elena Di Mario. Inoltre durante il daytime ha dichiarato: “Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore. Ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno”.

Una delle sue più famose canzoni, La solita stronza, è dedicata ad una ex fidanzata. Da quel che ci risulta attualmente è single.

Dove vedere Amici Celebrities in streaming