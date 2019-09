Alberto Urso, chi è il coach di Amici Celebrities: carriera, vita privata e canzoni

Alberto Urso è conosciuto per aver vinto l’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante, di origini messinesi, ha lasciato un marchio nel mondo della musica con la sua voce.

Dopo la vittoria, Alberto è diventato coach nell’edizione Vip di Amici, detta Celebrities, che va in onda da settembre 2019 in prima serata su Canale 5, prima del lancio della nuova stagione del classico Amici. Al suo fianco, come altro coach, Giordana Angi.

Ma chi è Alberto Urso? Cosa sappiamo sul suo conto? E della sua vita privata?

Alberto Urso, chi è il coach di Amici Celebrities: la carriera

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Alberto si è avvicinato alla musica all’età di 7 anni. Il padre lo ha subito spinto verso lezioni di canto e pianoforte, formando il giovane e promettente artista che, crescendo, è diventato.

Diplomatosi al Liceo Scientifico, Alberto ha studiato canto, pianoforte jazz, sax e percussioni. Ha frequentato e si è diplomato presso il Conservatorio musicale di Messina e ha approfondito gli studi con una laurea magistrale in Canto Lirico presso il Conservatorio di Matera.

Ma dove l’abbiamo già visto? Alberto Urso ha partecipato a 13 anni a “Ti lascio una canzone”, il talent della Rai condotto da Antonella Clerici. Presentandosi come un giovane cantante lirico, Alberto ha duettato con Gianni Morandi sulle note di “Tu che m’hai preso il cuor”.

Ha poi preso parte a diverse esperienze canore, nel 2017 è stato visto anche al fianco di Katia Ricciarelli, ma la fama è arrivata con Amici.

Nel 2018, a notarlo è stato Stash (frontman dei The Kolors) durante i casting di Amici e ben presto è arrivato fino al serale, scalando di puntata in puntata la classifica e portando infine a casa la vittoria.

Alberto Urso, vita privata e social

E cosa sappiamo della sua vita privata? Alberto è molto riservato e non sbandiera a destra e a manca quello che riguarda la sua vita personale. Durante la partecipazione ad Amici, giravano voci riguardo una sua relazione con Trish ma Alberto, ospite poi a Verissimo, ha chiarito che tra di loro c’è soltanto una genuina amicizia.

Nel 2019, è stato poi paparazzato da Chi al mare in compagnia di Valentina Vernia, una ballerina di Amici 18, una relazione che Alberto Urso ha confermato qualche mese dopo.

Alberto è attivo anche sui suoi account social: in particolare su Instagram condivide spesso immagini che lo ritraggono nel quotidiano e anche spezzoni della sua carriera. Potete trovare qui il suo account Instagram, che può contare su oltre 530 mila follower.

