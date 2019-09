Filippo Bisciglia, chi è il concorrente di Amici Celebrities 2019

Per tutti è il volto di Temptation Island: stiamo parlando di Filippo Bisciglia, uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, la nuova trasmissione di Canale 5, in onda dal 21 settembre in prima serata. Nel cast tanti personaggi famosi, che si cimenteranno nel ballo e nel canto. Ma chi è Filippo Bisciglia?

Il conduttore fa parte della Squadra Bianca, che ha Giordana Angi come coach e si esibirà come concorrente di canto.

Filippo Bisciglia chi è, carriera del conduttore di Temptation Island

Romano, Filippo Bisciglia è nato nel 1977. Da sempre amante dello sport, è appassionato di tennis, e lo ha praticato anche a livello agonistico. Si diploma all’alberghiero ma sin da giovane entra nel mondo dello spettacolo.

Diventa infatti uno dei concorrenti del Grande Fratello. Nel reality di Canale 5 si fidanza con Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano, ma i due si lasciano mentre il programma è ancora in onda. Nella casa del Gf, Filippo Bisciglia conosce Simona Salvemini, con la quale ha una lunga relazione.

I due si lasciano nel 2007, quando poi il concorrente di Amici Celebrities 2019 conosce Pamela Camassa, con la quale è ancora fidanzata. Filippo e Pamela vivono una fase di crisi quando la ragazza partecipa al reality La Talpa: Pamela decide allora di abbandonare il programma per tornare dal suo fidanzato.

Tra le altre esperienze televisive, la partecipazione a Stai all’okkio, Il candidato, Distraction. Recita in fiction di successo come Distretto di polizia e Un posto al sole. La vera svolta nella sua carriera arriva però nel 2014, quando diventa il conduttore di Temptation Island.

Filippo Bisciglia partecipa anche a Tale e quale show, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel 2019 accetta di entrare nel cast della prima edizione di Amici Celebrities, in cui è presente anche la sua storica compagna Pamela Camassa. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 940mila persone.

