Cristina Donadio, chi è la concorrente di Amici Celebrities e attrice di Gomorra

Tra i 12 concorrenti di Amici Celebrities, uno dei più amati e attesi dal pubblico è sicuramente Cristina Donadio, nota a tutti per aver vestito i panni di “Scianel” nella serie Gomorra. L’attrice ha anche recitato in teatro e in tv. Ma chi è Cristina Donadio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’attrice di Gomorra fa parte della Squadra Bianca, che ha Giordana Angi come tutor, e partecipa come concorrente di canto.

Cristina Donadio chi è, carriera dell’attrice di Gomorra

Classe 1960, è originaria di Napoli. Sappiamo poco della sua infanzia, se non che ha sempre vissuto nella sua città natale, alla quale è legatissima. Già da ragazza ha vissuto momenti non facili e, come ha raccontato in alcune interviste, è diventata mamma ad appena 16 anni.

Così si ritrovava ad allattare il piccolo mentre era ancora a scuola. Cristina Donadio ha comunque trovato l’affetto e il supporto della sua famiglia, in particolare zie, zii e dei suoi genitori, che l’hanno aiutata a crescere il bambino.

Terminati gli studi, la concorrente di Amici Celebrities 2019 decide di avviare la carriera da attrice. Si appassiona al teatro grazie all’amico Giuseppe Gleijeses. Ha esperienze anche nel cinema e infine in tv. Il grande successo di pubblico arriva quando viene scelta per recitare nella serie tv Gomorra e interpretare il personaggio di Scianel.

Tra gli altri film, ricordiamo Libera di Pappi Corsicato. Nel 2017 Cristina Donadio è sul grande schermo con la commedia La parrucchiera e nel 2019 con i film drammatici Il vizio della speranza e L’eroe.

Cristina Donadio chi è, vita privata

Ha sposato l’uomo da cui ha avuto suo figlio a 16 anni, ma non si è trattato di un matrimonio felice. Per questo i due hanno poi divorziato. Si sposa poi con l’attore teatrale Stefano Tosi, e questa volta la relazione è felice e soddisfacente.

Purtroppo l’uomo muore a soli 29 anni in un incidente stradale. Attualmente non sappiamo se abbia un compagno. Durante le riprese di Gomorra, ha scoperto di avere un tumore al seno, ma ora per fortuna sta bene.

Il suo profilo Instagram è seguito da 53mila persone.

