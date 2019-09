Martin Castrogiovanni, chi è l’ex rugbista concorrente di Amici Celebrities

Martin Castrogiovanni è uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, il nuovo show di Canale 5 condotto nelle prime due puntate da Maria De Filippi e successivamente da Michelle Hunziker. Ex rugbista a 15 argentino naturalizzato italiano, Martin fa parte del cast della trasmissione in onda da sabato 21 settembre 2019 e che mette al centro i Vip che testeranno le loro abilità nel canto e nel ballo.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Martin Castrogiovanni, carriera e vita privata dell’ex rugbista

Martin Castrogiovanni è nato a Paranà, in Argentina, il 21 ottobre 1981 da una famiglia di emigrati siciliani originari di Enna. Quando era un giovane 20enne la sua famiglia ha deciso di tornare in Italia, stabilendosi in Lombardia. È qui che Martin ha iniziato a giocare nel Calvisano, squadra di rugby a 15, dopo essere cresciuto come pilone (ruolo in campo) nella sezione rugbistica del Club Atlético Estudiantes di Paraná.

D’altronde Martin ha sempre avuto la stazza fisica giusta per praticare questo sport: con un’altezza di 188 centimetri ed un peso di 119 chili, Martin è una sorta di “gigante buono”; dietro quell’aspetto e quella fisicità un po’ aggressive, infatti, si nasconde una grande simpatia che ha, peraltro, giocato un ruolo chiave nel farlo diventare uno degli Azzurri più amati dal pubblico degli sportivi. Martin Castrogiovanni ha un curriculum che può contare su 119 presenze con la nazionale italiana e più di 200 con altri club sportivi (come il Leicester, dove la sua presenza fu fondamentale).

Nel 2015, poi, Martin ha dovuto affrontare una brutta malattia: durante il Mondiale in Inghilterra è stato operato per l’asportazione di un neurinoma al plesso lombare ed è stato costretto per questo a stare lontano dal campo per qualche tempo. Due mesi dopo l’intervento, però, è tornato a giocare fino a quando nel 2016 non ha annunciato il suo ritiro. L’ultima partita che ha giocato è stata quella con il Club Atlético Estudiantes di Paranà, proprio la squadra con cui aveva iniziato la sua brillante carriera sportiva.

Un altro brutto momento della sua vita è stato quando il suo matrimonio è stato annullato: nel 2014 Martin avrebbe dovuto convolare a nozze con l’ex sciatrice alpina Giulia Candiago ma la coppia cambiò idea all’ultimo. In seguito al rugbista è stata attribuita una relazione con la pallavolista toscana Veronica Angeloni, ma non si sono più avute notizie su questa presunta coppia.

Per quanto riguarda la carriera televisiva di Martin Castrogiovanni, il rugbista nel 2012 ha condotto con Tessa Gelisio la serie di documentari culto de “Lo spettacolo della natura” in prima serata su Rete 4, mentre nel 2016 conduce insieme al combattente di MMA Alessio Sakara “Il più forte” su DMAX del gruppo Discovery. Nel 2017 è stata poi la volta del talent show Ballando con le stelle, mentre dal 30 settembre 2017 ha condotto insieme a Belén Rodríguez e Alessio Sakara Tú sí que vales su Canale 5.