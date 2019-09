Amici Celebrities 2019 giudici, la giuria e i coach dell’edizione Vip su Canale 5

AMICI CELEBRITIES GIUDICI – Inizia sabato 21 settembre 2019 la prima edizione di Amici Celebrities, il talent di Canale 5 che rappresenta uno spin-off della storica trasmissione di Maria De Filippi. In tutto 12 concorrenti Vip, che si cimenteranno in varie prove, dal ballo al canto, per dimostrare dei talenti spesso nascosti. A giudicare le loro esibizioni tre giudici, per una giuria del tutto rinnovata.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Per la prima volta, dunque, dodici celebrità diventano studenti della scuola di Amici. A condurre Amici Celebrities 2019 sarà Maria De Filippi per le prime due puntate, che poi lascerà il posto a Michelle Hunziker.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities 2019

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui giudici e i coach di Amici Celebrities 2019.

Amici Celebrities 2019 giudici: la giuria e i coach

Sono tre i giudici di questa prima edizione Vip di Amici: troviamo innanzitutto Platinette, anche se ha dichiarato di volersi ritirare dalla televisione per un po’ di tempo), che abbandona la poltrona di Italia sì della Rai.

Grande attesa per la presenza tra i giudici di Amici Celebrities di Ornella Vanoni, la vulcanica cantante che ha già rivestito questo ruolo ad Ora o mai più. Il terzo e ultimo giudice è il coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini che per tanti anni è stato anche il direttore artistico di Amici.

Saranno dunque loro i tre giudici di Amici Celebrities a dover valutare le esibizioni dei 12 concorrenti di Amici Celebrities. Come di consueto nella storia del talent di Canale 5, ci sono due squadre, la Blu e la Bianca.

Amici Celebrities 2019 giudici: i concorrenti e le squadre

Nella Squadra Blu troviamo Joe Bastianich, lo chef che ha lasciato le cucine di MasterChef; il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (l’ex moglie di Raoul Bova) Laura Torrisi (l’attrice ex Grande Fratello che per anni è stata sposata con Leonardo Pieraccioni), Raniero Monaco di Lapio (anche lui ex gieffino) e l’imitatrice Francesca Manzini.

Potrebbero interessarti Alex Belli, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 Delia Duran, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 Valentina Galli, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019

Nella Squadra Bianca concorrono: Ciro Ferrara (ex calciatore e allenatore), Filippo Bisciglia (ex Gieffino e poi conduttore di Temptation Island), Cristina Donadio, attrice di Gomorra nel ruolo di Scianel, l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Tra le grandi novità di questa prima edizione, oltre ai tre giudici di Amici Celebrities, la presenza per ogni squadra di due coach: per i Blu c’è Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici. Per la Squadra Bianca Giordana Angi, arrivata seconda alla precedente edizione di Amici. Ogni squadra avrà 3 concorrenti di canto e 3 di ballo.

Dove vedere Canale 5 in streaming