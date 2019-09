Massimiliano Varrese, chi è il concorrente di Amici Celebrities

Massimiliano Varrese è uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, il nuovo show di Canale 5 condotto nelle prime due puntate da Maria De Filippi e successivamente da Michelle Hunziker. Attore e scrittore italiano, Massimiliano fa parte del cast della trasmissione in onda da sabato 21 settembre 2019 e che mette al centro i Vip che testeranno le loro abilità nel canto e nel ballo.

Massimiliano Varrese, carriera e vita privata dell’attore

Romano, classe 1976, Massimiliano è un talento davvero poliedrico: è, infatti, un attore, un cantante, un ballerino e uno scrittore. Dalla capitale si è trasferito molto presto in Toscana, prima ad Albinia e poi a Grosseto, dove è cresciuto e si è formato prima di frequentare, nuovamente a Roma, lo I.A.L.S., dove ha studiato le arti dello spettacolo e ha iniziato a comporre i primi brani come autore.

L’esordio sul piccolo schermo è stato nel 1997, quando è comparso in uno spot per la nota marca di gelati Sanson, mentre solo un anno dopo è stato scoperto da Raffaella Carrà. È lei ad averlo lanciato come cantante-ballerino in Carràmba! Che fortuna.

In seguito ha lavorato molto in teatro e in molte fiction, come Operazione Odissea, Il bello delle donne e Grandi domani. Ha ballato nel videoclip di Geri Halliwell, It’s Raining Men ed ha avuto diversi ruoli anche nel cinema: tra le sue interpretazioni da protagonista si ricordano quella nel film Fuoco su di me, in Velocità massima di Daniele Vicari e in Il figlio più piccolo di Pupi Avati.

Nell’estate del 2006 Massimiliano Varrese è stato inoltre alla conduzione dell’anteprima Festivalbar, mentre alla fine di quello stesso anno ha inizia a lavorare in teatro per il musical 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo, interpretando il personaggio principale, Step. E proprio questa interpretazione gli è valsa il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007.

Come modello è stato testimonial della Tribe by BREIL, solo l’ultima per ordine di tempo delle moltissime campagne pubblicitarie da lui interpretate. Dal 2010, poi, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini, ha portato in teatro diversi reading di musica e poesia come “Processi InVersi”. Come scrittore, nel novembre del 2011 ha pubblicato, per Edizioni Sonda, il romanzo di formazione “L’estate è già finita”, scritto a quattro mani con l’amico d’infanzia Francesco Serino e ambientato nella Grosseto degli anni ottanta.

Fidanzato con Valentina Melis, ha avuto da lei una bambina di nome Mia.