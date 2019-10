Amici Celebrities, le anticipazioni della quarta puntata in onda stasera 9 ottobre

L’appuntamento con Amici Celebrities slitta al mercoledì. Stanca ormai di accusare il colpo di Alberto Angela, schierato in prima serata su Rai 1 con il suo Ulisse, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di spostare il talent show di Maria De Filippi al mercoledì.

La quarta puntata andrà in onda mercoledì 9 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5, ma questa non è l’unica novità della puntata.

Di seguito, le anticipazioni (e possibili spoiler) della quarta puntata di Amici Celebrities.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Amici Celebrities, le anticipazioni della quarta puntata | 9 ottobre

Cambio di programma per Amici Celebrities. Il talent show con i Vip di Maria De Filippi abbandona il sabato sera per arrivare mercoledì sui piccoli schermi di Canale 5.

La quarta puntata, inoltre, vedrà il passaggio del testimone da Maria De Filippi a Michelle Hunziker. La bella conduttrice svizzera, terminato l’impegno con Striscia La Notizia, è pronta a subentrare alla cara Maria. Da questa sera, 9 ottobre, sarà lei a condurre Amici Celebrities.

Chi conduce Amici Celebrities?

L’avevano annunciato ancor prima che il talent partisse ed era soltanto questione di tempo; del resto, Maria sarà impegnata ancora di sabato sera perché dal 19 ottobre parte “Tu si que Vales”.

Inoltre questa sarà una puntata dove vedremo ripescare un concorrente già eliminato nel corso delle puntate: a giocarsi la possibilità di indossare ancora una volta la divisa di Amici Celebrities saranno Joe Bastianich e Ciro Ferrara.

Attenzione spoiler: chi non vuole leggere dettagli sgraditi, non continui la lettura.

Tra i due, sarà Ciro a rientrare in gioco, indossando di nuovo la tuta dei Bianchi.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

Amici Celebrities anticipazioni, gli ospiti della quarta puntata

Tra gli ospiti della quarta puntata di Amici Celebrities troviamo un quarto giudice d’eccezione che affiancherà Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Stiamo parlando di Giulio Scarpati, conosciuto ai più per aver interpretato Lele nella fiction della Rai “Un medico in famiglia”.

Secondo le indiscrezioni della quarta puntata, Scarpati avrà un forte battibecco con Emanuele Filiberto.

Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Riki, il secondo classificato ad Amici 16 che da poco è tornato in radio con il singolo “Gossip”. E ancora vedremo anche il rapper Fred De Palma tra gli ospiti della quarta puntata, così come Andrea Pucci, il comico che torna per la seconda volta ad Amici Celebrities.

Gli ospiti della quarta puntata di Amici Celebrities

Amici Celebrities eliminati, chi sono i concorrenti che devono lasciare il gioco

La quarta puntata vede in gara per i Blu il Principe Emanuele Filiberto, l’attrice Laura Torrisi e l’imitatrice Francesca Manzini. La squadra Bianca invece vede l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e il conduttore Tv Filippo Bisciglia.

La prima manche della quarta puntata sarà vinta dai Bianchi e Francesca Manzini viene congelata e fatta uscire dallo studio. La seconda manche viene vinta dai Blu e Massimiliano finisce in sfida con Francesca; tra i due, però, sarà proprio la Vanzini ad essere eliminata.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Prima di lasciare lo studio, e asciugandosi le lacrime, Francesca canterà “Gli uomini non cambiano”.

Amici Celebrities vi aspetta mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.