Amici Celebrities, Michelle Hunziker è la nuova conduttrice al posto di Maria De Filippi

Cambio in corsa alla guida di Amici Celebrities, il talent di Canale 5 in versione vip. Dalla puntata di stasera, giovedì 9 ottobre 2019, a condurre la trasmissione è infatti Michelle Hunziker, dopo che nelle prime tre puntate la padrona di casa era stata Maria De Filippi.

Ma perché Michelle Hunziker prende il posto di Maria De Filippi? Questa staffetta è dovuta ai tanti impegni che hanno in questa fase entrambe le conduttrici. Una scelta per certi versi rischiosa, in termini di ascolti, considerando che finora ha perso la sfida del sabato sera contro Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione di Rai 1 con Alberto Angela.

D’altronde Maria De Filippi è da anni sinonimo di Amici, un talent che ha lanciato numerosi artisti i quali poi hanno avuto grande successo sia nel canto che nel ballo. Per altri versi, invece, potrebbe essere una mossa vincente, per dare un tocco di novità, con la consueta brillantezza e freschezza della conduttrice svizzera.

Il cambio avviene a metà percorso, alla quarta puntata di Amici Celebrities, in onda su Canale 5 in prima serata il 9 ottobre 2019.

Amici Celebrities, Michelle Hunziker nuova conduttrice

Michelle era la prima scelta di Maria De Filippi sin dalla prima puntata di questo talent, ma inizialmente non è stato possibile perché la Hunziker è stata impegnata dal 23 settembre al 5 ottobre nella conduzione di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5, al fianco di Ezio Greggio.

Dal 7 ottobre Michelle ha lasciato il bancone di Striscia e al suo posto è arrivato Enzo Iacchetti. Ma le novità per Amici Celebrities non finiscono qui. Oltre al cambio della conduttrice, il talent varia il giorno di messa in onda, passando dal sabato al mercoledì sera.

Al tempo stesso la staffetta tra Maria e Michelle è dettata anche dai tanti impegni lavorativi della De Filippi, vera e propria regina di Canale 5. La moglie di Maurizio Costanzo registra infatti ogni settimana cinque puntate del popolare dating-show Uomini e Donne e dal 19 ottobre sarà uno dei giudici di Tu si que vales.

Gli impegni per la De Filippi continuano anche nel 2020, quando tornerà C’è posta per te oltre alla versione classica di Amici. A tutto questo si aggiunge poi il suo lavoro all’interno della sua casa di produzione, la Fascino, che realizza programmi tra i più seguiti come Temptation Island e Temptation Island Vip.

Insomma un cambio era inevitabile, e lo stesso probabilmente si può dire anche per il giorno di messa in onda. Si tratta d’altronde di uno spin-off sperimentale, che finora ha subito pesantemente la concorrenza di un prodotto forte come Ulisse.

Per questo si è deciso di spostarsi al mercoledì, con tutti i rischi derivanti in termini di abitudini del pubblico e di conseguenza con possibili ricadute sugli ascolti. Alla quarta puntata di Amici Celebrities in onda stasera partecipano per i Blu il Principe Emanuele Filiberto, l’attrice Laura Torrisi e l’imitatrice Francesca Manzini. La squadra Bianca invece vede l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e il conduttore Filippo Bisciglia.

A giudicare le loro performance come sempre la giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.