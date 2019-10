Amici Celebrities, gli ospiti della quarta puntata di stasera 9 ottobre 2019

Amici Celebrities arriva in prima serata di mercoledì questa settimana. Il talent show di Canale 5 ha deciso di cambiare serata per la messa in onda (dovuto anche alle batoste negli ascolti da parte di Alberto Angela su Rai 1) e arriva di mercoledì con nuove sfide, ospiti e anche una nuova conduttrice.

Ebbene sì: Maria De Filippi passerà il testimone alla carismatica Michelle Hunziker, finora impegnata con la conduzione di Striscia La Notizia.

Il subentro della Hunziker era già stato anticipato da tempo e, dopo tre puntate, Maria finalmente si prenderà una pausa (in attesa del classico Amici). Ma non disperate: la De Filippi sarà comunque di ritorno di sabato sera, dal 19 ottobre, su Canale 5 con Tu si que Vales.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Nella quarta puntata in onda il 9 ottobre 2019 vediamo i concorrenti della squadra Bianca e squadra Blu ancora in gara pronti per nuove sfide.

Della squadra Blu, vedremo il Principe Emanuele Filiberto, l’attrice Laura Torrisi e l’imitatrice Francesca Manzini sfidare i membri della squadra Bianca, Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e il conduttore Tv Filippo Bisciglia.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

Ma non è tutto: durante questo quarto appuntamento sarà ripescato uno dei concorrenti eliminati nelle precedenti puntate. Joe Bastianich finirà per sfidare Ciro, ma sarà quest’ultimo a trionfare e a indossare ancora una volta la maglietta bianca.

Ma quali saranno gli ospiti di questa sera? Vediamoli insieme.

Chi conduce Amici Celebrities?

Amici Celebrities ospiti quarta puntata: da Riki a Giulio Scarpati

Chi vedremo nella quarta puntata di Amici Celebrities? Partiamo da un volto già conosciuto e apprezzato dal talent show classico di Maria De Filippi. Riki è uno degli ospiti della serata: arrivato al secondo posto di Amici 16, da poco il giovane cantante ha pubblicato un nuovo brano, intitolato “Gossip”.

Tra gli ospiti della serata vedremo anche il rapper Fred De Palma, che ha collaborato con diversi artisti in passato come Clementino, Moreno, Shade e Marracash e che di recente ha pubblicato il singolo Una volta ancora con Ana Mena.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Giudice speciale di questa quarta puntata sarà Giulio Scarpati, conosciuto per aver interpretato Lele nella fiction Un medico in famiglia. Lo vedremo sedere al fianco dei giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Gradito ritorno per questa puntata è anche il comico Andrea Pucci, ospite di Maria già sabato scorso e che questa volta torna per deliziare anche Michelle Hunziker.

Le anticipazioni della quarta puntata di Amici Celebrities

Amici Celebrities va in onda mercoledì 9 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5.