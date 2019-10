Alberto Angela batte di nuovo Maria De Filippi nella sfida del sabato sera: gli ascolti

Seconda vittoria consecutiva di Alberto Angela su Maria De Filippi nella sfida degli ascolti del sabato sera. Il programma di divulgazione culturale Ulisse – Il piacere della scoperta ha infatti battuto anche questa volta Amici Celebrities.

Le cose però cambieranno presto, visto che da questa settimana il talent di Canale 5 si sposta al mercoledì sera, e cambia anche conduzione: Maria De Filippi lascia infatti il posto a Michelle Hunziker, in questi giorni impegnata con la conduzione di Striscia la notizia.

Ma veniamo ai dati. La trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Angela ha tenuto incollato al video 3.821.000 telespettatori con il 19,7% di share, Amici Celebrities invece si è fermato a 3.271.000 e il 19,7%. Share uguale, ma dettato dal fatto che il talent in versione vip ha chiuso un’ora dopo.

Se consideriamo i dati auditel nella sovrapposizione la differenza in percentuale è maggiore: dalle 21.33 alle 23.45 Ulisse totalizza 3.810.000 telespettatori e il 19,7% mentre Amici Celebrities ottiene 3.550.000 e il 18,4%.

Interessante scorporare questi ascolti anche secondo altre prospettive. Tra i laureati, infatti, Ulisse vola a oltre il 33%, mentre la De Filippi non va oltre il 10,3%. Al contrario Amici va forte tra i giovani, registrando il 19,35% nella fascia tra i 15-34 anni. In questo caso Alberto Angela si ferma al 15,9%.

Per quanto riguarda il target commerciale 15-64 anni, il più ambito da Canale 5, Amici arriva al 20% mentre Rai 1 non va oltre il 17,5%. Dati insomma che confermano come Alberto Angela sia ormai diventato una sorta di icona della divulgazione scientifica, anche se va detto che sia questo sabato che il precedente la vittoria su Amici non è certo schiacciante.

Angela già la scorsa settimana aveva commentato su Facebook con entusiasmo i dati di ascolto del suo Ulisse: “Un giusto riconoscimento del lavoro di un gruppo straordinario con il quale ho la fortuna di lavorare e di un’azienda che ha creduto che l’impossibile fosse…possibile: la cultura in prima serata di sabato su Rai 1″.

“Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili.

Siamo l’unico Paese al mondo che ha lanciato e vinto questa sfida. I programmi devi farli bene, scendendo dal piedistallo, con la convinzione che la cultura è di tutti. La tv è uno specchio: diamo cibo a chi ha fame”, aveva aggiunto Angela al Fatto Quotidiano.

Entusiasta anche il pubblico da casa che ha seguito la puntata di Ulisse del 5 ottobre dedicata a Maria Antonietta, regina di Francia: “Questo è servizio pubblico”, “Viva la cultura in prima serata”, hanno scritto molti utenti sui social.

Da questa settimana le cose cambiano, con Amici Celebrities che si sposta al mercoledì e Michelle Hunziker pronta a raccogliere il non facile testimone lasciatole da Maria De Filippi.