Amici Celebrities eliminati, chi sono i concorrenti che lasciano il talent durante la terza puntata

Amici Celebrities eliminati – Stasera, sabato 5 ottobre 2019, va in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici Celebrities, il talent di Maria De Filippi in versione Vip. Sono otto i concorrenti rimasti ancora in gara e che si scontreranno a suon di prove di ballo e canto per cercare di ottenere un posto in vista della finale. Ma chi sono i concorrenti eliminati di oggi?

La trasmissione viene registrata il giorno prima, per cui sul web circolano numerose indiscrezioni sull’andamento della puntata. Stasera assisteremo a ben due eliminazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Amici Celebrities eliminati, le anticipazioni della terza puntata

Tante le novità e i cambiamenti annunciati da Maria De Filippi durante la puntata di stasera. Innanzitutto Amici Celebrities dalla prossima settimana sarà condotto da Michelle Hunziker, dopo l’impegno a Striscia la notizia. Cambia inoltre il giorno di messa in onda: non più il sabato ma il mercoledì sera, sempre ovviamente su Canale 5.

Gli ospiti della terza puntata di Amici Celebrities

Novità anche per quanto riguarda il regolamento. A scegliere il concorrente da eliminare non sarà la squadra vincente, come nelle precedenti puntate, ma la giuria di Amici Celebrities, composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Altra novità è la possibilità di una prova di immunità, che, in caso di vittoria, consentirà al concorrente a rischio eliminazione di non lasciare il programma.

Le anticipazioni della terza puntata di Amici Celebrities di stasera

Sono otto i concorrenti ancora in gara che si esibiranno nella terza puntata di Amici Celebrities 2019, il primo spin-off del talent di Maria De Filippi. Come nel classico format, i Vip sono stati divisi in due squadre, la Blu e la Bianca. Chi saranno gli eliminati?

I giudici di Amici Celebrities

Nella terza puntata di stasera Alberto Urso sarà assente, e sarà sostituito come coach della Squadra Blu da Annalisa. Tanti, come sempre, gli ospiti in studio: Al Bano sarà il quarto giudice e avrà un ruolo importante durante la prova di immunità.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Stash e i The Kolors torneranno ad Amici e duetteranno con alcuni concorrenti. Tra gli ospiti anche l’attrice Giulia Michelini, la protagonista della serie Rosy Abate. Infine presenti Benji e Fede, protagonisti di questa estate con il tormentone Dove e quando, e ora in alta rotazione nelle radio con Sale.

Chi conduce Amici Celebrities?

Eliminati di Amici Celebrities, chi sono

Ma chi sono i concorrenti eliminati di oggi, 5 ottobre 2019, ad Amici Celebrities? SPOILER: Secondo quanto riposta Il Vicolo delle News, la prima gara viene vinta dai blu, si crea una classifica creata dai voti dei giudici, i primi tre rientrano in gara il quarto risulta essere Ciro che saluta tutti e se ne va. – si legge su Il Vicolo delle News – La seconda gara ovviamente viene vinta dai bianchi e a risultare quarto e ad affrontare l’eliminazione è Raniero.

I due eliminati di oggi sono dunque Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio.