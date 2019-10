Amici Celebrities, le anticipazioni della terza puntata in onda stasera 5 ottobre

Amici Celebrities anticipazioni – Terza puntata con Amici Celebrities, la trasmissione di Canale 5 in onda in prima serata. Lo spin-off del celebre talent di Maria De Filippi giunge quindi alla terza puntata, stasera 5 ottobre 2019 a partire dalle 21.20.

Il talent in versione vip è condotto inizialmente da Maria De Filippi, ma la regina di Mediaset ha annunciato che lascerà spazio spazio dalla prossima puntata a Michelle Hunziker, in questi giorni impegnata con la conduzione di Striscia la notizia. Inoltre Amici Celebrities cambia giorno di messa in onda, e dal sabato andrà in onda il mercoledì, sempre in prima serata su Canale 5.

Solo otto celebrità sono rimaste ancora in gara ad Amici Celebrities: la scelta del vincitore si avvicina sempre più. Anche nel terzo appuntamento assisteremo a numerose esibizioni, sia di canto che di ballo, nella competizione tra squadra Bianca e squadra Blu.

Quali concorrenti arriveranno in finale? Come sempre ci saranno tanti ospiti che si esibiranno con i Vip di Amici Celebreties. Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di Amici Celebrieties, in onda stasera 5 ottobre 2019 su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Amici Celebrities, le anticipazioni della terza puntata

Sono otto i concorrenti ancora in gara che si esibiranno nella terza puntata di Amici Celebrities 2019, il primo spin-off del talent di Maria De Filippi. Come nel classico format, i Vip sono stati divisi in due squadre, la Blu e la Bianca. A seguirli i due coach, Giordana Angi per i Bianchi e Alberto Urso per i Blu.

Gli ospiti della terza puntata di Amici Celebrities

I concorrenti ancora in gara sono: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca.

I giudici di Amici Celebrities

Nel frattempo cambia anche il regolamento del talent. Gli eliminati saranno infatti scelti dalla giuria (Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini) e non dalla squadra vincente. Inoltre in questa puntata Annalisa ha sostituito Alberto Urso come coach della squadra Blu, mentre Al Bano è il quarto giudice.

Chi sono gli eliminati della terza puntata

Tra le novità, la possibilità di una prova ‘immunità’ che, laddove fosse vinta, consentirà al concorrente a rischio eliminazione di non lasciare il programma.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Amici Celebrities anticipazioni, gli ospiti della terza puntata

Lo show di Maria De Filippi entra nel vivo, e per l’occasione sono ben cinque i grandi ospiti che prendono parte alla terza puntata di Amici Celebrities di stasera 5 ottobre 2019. Tornano nello studio che li ha lanciati verso il grande successo i The Kolors, la band capitanata da Stash.

Il leader del gruppo che ha vinto la quattordicesima edizione della versione classica di Amici ha inoltre ricoperto lo scorso anno il ruolo di professore. Tra gli ospiti di questa puntata anche l’attrice Giulia Michelini, volto caro al pubblico di Canale 5, perché interpreta il ruolo della protagonista nella fiction di successo Rosy Abate.

Chi conduce Amici Celebrities?

E ancora in studio il cantante Al Bano, Annalisa, altro volto noto di Amici e la coppia Benji e Fede, protagonisti di questa estate con il tormentone Dove e quando, e ora in alta rotazione nelle radio con Sale.

Amici Celebrities va in onda con la terza puntata sabato 5 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5.

Amici Celebrities eliminati, chi sono i concorrenti che devono lasciare il gioco

Chi sono gli eliminati della terza puntata di Amici Celebrities? Attenzione Spoiler: Secondo quanto riposta Il Vicolo delle News, la prima gara viene vinta dai blu, si crea una classifica creata dai voti dei giudici, i primi tre rientrano in gara il quarto risulta essere Ciro che saluta tutti e se ne va. – si legge su Il Vicolo delle News – La seconda gara ovviamente viene vinta dai bianchi e a risultare quarto e ad affrontare l’eliminazione è Raniero.

I due eliminati di oggi sono dunque Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio.