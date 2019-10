Amici Celebrities, gli ospiti della terza puntata di stasera 5 ottobre 2019

Amici Celebrities ospiti – Terza puntata di Amici Celebrities, lo show di Canale 5 che rappresenta uno spin-off in versione Vip dello storico talent di Maria De Filippi. Come sempre assisteremo a splendide esibizioni di ballo e canto da parte dei concorrenti rimasti in gara, oltre a una serie di ospiti in studio tra i più amati dal pubblico.

Tante le novità annunciate nel corso di questa terza puntata, in onda sabato 5 ottobre 2019. Dalla prossima settimana Maria De Filippi lascerà la guida del programma a Michelle Hunziker, attualmente impegnata con Striscia la notizia. Inoltre Amici Celebrities cambia giorno di messa in onda e si sposta dal sabato al mercoledì sera.

Sono otto i concorrenti rimasti in gara e che si sfideranno nelle varie prove di ballo e canto. La finale è ormai vicina: chi arriverà fino in fondo? Come da tradizione di Amici ci sono due squadre, la Bianca e la Blu, che hanno come tutor rispettivamente Giordana Angi e Alberto Urso.

Sono rimasti in corsa per la vittoria: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca.

Maria De Filippi nel corso di questa terza puntata ha annunciato anche un cambio del regolamento. A scegliere il concorrente da eliminare non sarà la squadra vincente, ma i giudici di Amici Celebrities, vale a dire Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Altra novità è la possibilità di una prova di immunità, che, in caso di vittoria, consentirà al concorrente a rischio eliminazione di non lasciare il programma.

Amici Celebrities ospiti terza puntata: dai The Kolors a Giulia Michelini

Torna lo show di Amici Celebrities, la versione vip del talent di casa Mediaset. Si ripropone, come sabato scorso, la sfida degli ascolti tra il programma di Canale 5 e Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 con Alberto Angela.

Per l’occasione Maria De Filippi schiera 5 super ospiti per la puntata di stasera: Benji e Fede, il duo musicale del momento, che dopo il tormentone estivo Dove e quando, hanno lanciato il nuovo singolo Sale. E ancora Al Bano, protagonista di recente su Canale 5 con il docu-film È la mia vita, e che sarà il quarto giudice speciale, con un ruolo fondamentale in caso di prova di immunità.

E ancora tra gli ospiti Annalisa, tra i volti più popolari di Amici, che per l’occasione prenderà il posto di Alberto Urso, oggi assente, come coach della squadra Blu. e l’attrice Giulia Michelini, protagonista in queste settimane con la serie di grande successo Rosy Abate 2. Infine Stash e i The Kolors, la band vincitrice della quattordicesima edizione della versione classica del talent di Canale 5.

Amici Celebrities ospiti terza puntata: gli eliminati

Come sempre c’è grande interesse da parte del pubblico per sapere chi sono gli eliminati di Amici Celebrities di stasera. Attenzione Spoiler: Secondo quanto riposta Il Vicolo delle News, la prima gara viene vinta dai blu, si crea una classifica creata dai voti dei giudici, i primi tre rientrano in gara il quarto risulta essere Ciro che saluta tutti e se ne va. – si legge su Il Vicolo delle News – La seconda gara ovviamente viene vinta dai bianchi e a risultare quarto e ad affrontare l’eliminazione è Raniero.

I due eliminati di oggi sono dunque Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio.

Amici Celebrities va in onda con la terza puntata sabato 5 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5.