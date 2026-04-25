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Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Questa sera, 25 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la sesta puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa.

In tv

Appuntamento questa sera, 25 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la quinta puntata.

Canzonissima streaming live

Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Canzonissima? Appuntamento con Milly Carlucci nel sabato sera di Rai 1 per sei puntate, a partire dal 18 marzo 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 21 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 28 marzo 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 4 aprile 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 11 aprile 2026 TRASMESSA
  • Quinta puntata: 18 aprile 2026 TRASMESSA
  • Sesta puntata: 25 aprile 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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