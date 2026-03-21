Canzonissima: lo show di Milly Carlucci su Rai 1. Cast, concorrenti, canzoni, cantanti, ospiti, giuria, giudici, ospiti, come funziona, meccanismo, regolamento, vincitore, quante puntate, durata, orario, quando finisce, streaming

Canzonissima è uno storico format della Rai che torna dal 21 marzo 2026 nel sabato sera di Rai 1, in una veste del tutto rinnovata, con la conduzione di Milly Carlucci. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel nuovo format il cast sarà formato da un gruppo di interpreti che porteranno sul palco diverse canzoni legate ai temi delle singole puntate. Non si tratterà quindi di una competizione tra artisti, ma di una selezione musicale: saranno infatti le canzoni a essere votate e a competere tra loro nel corso delle sei puntate del programma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Cast, concorrenti, meccanismo, canzoni, come funziona, regolamento

Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri. Canzonissima, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, vede la partecipazione di un nutrito gruppo di cantanti che si esibirà in canzoni che fanno parte della nostra storia.

Il pubblico da casa, insieme agli ospiti e agli artisti presenti in studio, sarà chiamato a scegliere quella che verrà definita la “canzonissima”, ovvero il brano simbolo dell’edizione. L’obiettivo del programma sarà quindi individuare una canzone capace di entrare idealmente nella memoria collettiva e di essere consegnata alle nuove generazioni.

Gli artisti coinvolti non avranno tutti lo stesso percorso all’interno del programma. Alcuni cantanti saranno presenti per tutte le sei puntate, portando ogni volta una canzone legata al tema della serata e raccontando anche momenti della propria storia artistica. Altri interpreti invece prenderanno parte solo ad alcune puntate o addirittura a una sola serata. Tra le apparizioni speciali è previsto anche un omaggio di Paolo Jannacci dedicato al padre.

Le esibizioni saranno tutte rigorosamente dal vivo, accompagnate da un’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Luigi Saccà. Alcuni numeri saranno inoltre arricchiti da coreografie curate da Matteo Addino, in pieno stile varietà. Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema diverso:

La canzone del cuore: una canzone di altri artisti che ha ispirato la loro carriera.

La dedica: una canzone di altri da dedicare a qualcuno o a qualcosa di speciale.

Il primo successo: il brano del proprio repertorio con cui è iniziato il rapporto con il pubblico.

La rivincita di Sanremo: una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente.

La canzone che avrei voluto scrivere io: un brano amato e ammirato che ogni artista avrebbe voluto firmare.

Il tuo più grande successo: il brano simbolo della propria carriera.

Gli artisti interpreteranno brani legati a momenti particolari della loro carriera o della storia della musica italiana, come la “canzone del cuore”, una dedica speciale, il primo successo o una canzone che avrebbero sempre voluto scrivere. Prima di ogni esibizione, una breve clip racconterà il significato personale del brano scelto, trasformando la performance in un racconto che unisce musica e memoria.

Al termine di ogni puntata sarà proclamata la Canzonissima di puntata che accederà alla puntata finale. Nella puntata finale ci sarà una ulteriore manche in cui verranno riproposte tutte le “canzonissime” vincitrici di ogni puntata al fine poi di incoronare la Canzonissima 2026.

Canzonissima: giuria, giudici, come si vota

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno tre componenti di voto: un pannello di personalità del mondo dello spettacolo, gli stessi cantanti in gara – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.

Il “pannello dei magnifici sette” che aiuterà a scegliere la “Canzonissima della serata” è composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Il risultato è uno spettacolo che unisce memoria e contemporaneità, racconto e performance, restituendo alla musica italiana un grande palcoscenico televisivo capace di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Quante puntate

Abbiamo visto le informazioni, il cast e i giudici, ma quante puntate sono previste per Canzonissima? Lo show musicale condotto da Milly Carlucci va in onda nel sabato sera di Rai 1 per sei puntate a partire dal 21 marzo 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 21 marzo 2026

Seconda puntata: 28 marzo 2026

Terza puntata: 4 aprile 2026

Quarta puntata: 11 aprile 2026

Quinta puntata: 18 aprile 2026

Sesta puntata: 25 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere in tv e streaming Canzonissima? Il programma va in onda su Rai 1 in prima visione ogni sabato sera dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Anche in streaming e on demand su Rai Play.