Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprile

AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 25 aprile, nel corso della sesta puntata di Amici 2026, il serale? Alla fine della prima manche doveva esserci una eliminazione diretta. Elena D’Amario però non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex. Ed è stata chiesta un’altra esibizione. Angie ha cantanto Soldi di Mahmood poi ha chiesto ancora un’altra esibizione ed è uscita poi dallo studio con i giudici chiedendo di non fare l’eliminato definitivo. Dopo l’ok di Maria, durante le registrazioni, è stato deciso che l’eliminato sarà solo provvisorio. Alla fine della puntata sono finiti a rischio eliminazione Alex, Lorenzo ed Elena.

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.

Amici 2026, il serale: eliminati, come funziona

Abbiamo visto gli eliminati della sesta puntata del Serale di Amici 2026, ma come funziona il talent show di Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in gran parte. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.