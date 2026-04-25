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Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

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di Anton Filippo Ferrari
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Kung Fu Panda: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film d’animazione

Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda, film d’animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Po è un panda pigro e imbranato, ma anche di belle speranze, che vive nella Valle della Pace. Lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre adottivo, il signor Ping, il quale vorrebbe che Po prendesse il suo posto continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, nonostante il figlio sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da esperto di kung fu. Un giorno, il vecchio Oogway, il più onorevole saggio della Cina e in passato grande maestro di kung fu, chiama a raccolta l’intero villaggio, perché ha deciso di nominare il Guerriero Dragone, cioè il miglior praticante di arti marziali e l’unico degno della Pergamena del Drago, in grado di donare incredibili poteri a chiunque la legga. Per una serie di coincidenze, Po riesce a entrare nel tempio dove si stava svolgendo la cerimonia e incredibilmente viene proclamato Guerriero Dragone da Oogway, con lo stupore del maestro Shifu e dei suoi allievi migliori, i Cinque Cicloni: Tigre, Gru, Vipera, Scimmia e Mantide.

Kung Fu Panda: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani? Eccoli:

  • Fabio Volo: Po
  • Eros Pagni: Shifu
  • Francesca Fiorentini: Tigre
  • Angelo Maggi: Scimmia
  • Tiziana Avarista: Vipera
  • Danilo De Girolamo: Gru
  • Simone Mori: Mantide
  • Fabrizio Pucci: Tai Lung
  • Dante Biagioni: Oogway
  • Francesco Vairano: Mr. Ping
  • Massimiliano Alto: Zeng
  • Claudio Fattoretto: Comandante Vachir
  • Roberto Draghetti: capobanda
  • Paolo Bernardini: Kg Shaw
  • Simone Veltroni: Jr Shaw

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – sabato 25 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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