Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Berlinguer – La grande ambizione: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Berlinguer – La grande ambizione, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il compromesso storico. Dal 1973, quando sfugge a Sofia a un attentato dei servizi segreti bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.
Berlinguer – La grande ambizione: il cast
Abbiamo visto la trama di Berlinguer – La grande ambizione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Elio Germano: Enrico Berlinguer
- Paolo Pierobon: Giulio Andreotti
- Roberto Citran: Aldo Moro
- Elena Radonicich: Letizia Laurenti
- Fabrizia Sacchi: Nilde Iotti
- Paolo Calabresi: Ugo Pecchioli
- Andrea Pennacchi: Luciano Barca
- Giorgio Tirabassi: Alberto Menichelli
- Stefano Abbati: Umberto Terracini
- Francesco Acquaroli: Pietro Ingrao
- Pierluigi Corallo: Antonio Tatò
- Fabio Bussotti: Armando Cossutta
- Nikolaj Dančev: Leonid Brežnev
- Svetoslav Dobrev: Todor Živkov
- Luca Lazzareschi: Alessandro Natta
- Lucio Patanè: Gianni Cervetti
- Alice Airoldi: Bianca Berlinguer
- Giada Fortini: Maria Berlinguer
- Neri Mazzeo: Marco Berlinguer
Streaming e tv
Dove vedere Berlinguer – La grande ambizione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.