Berlinguer – La grande ambizione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Berlinguer – La grande ambizione, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il compromesso storico. Dal 1973, quando sfugge a Sofia a un attentato dei servizi segreti bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

Berlinguer – La grande ambizione: il cast

Abbiamo visto la trama di Berlinguer – La grande ambizione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elio Germano: Enrico Berlinguer

Paolo Pierobon: Giulio Andreotti

Roberto Citran: Aldo Moro

Elena Radonicich: Letizia Laurenti

Fabrizia Sacchi: Nilde Iotti

Paolo Calabresi: Ugo Pecchioli

Andrea Pennacchi: Luciano Barca

Giorgio Tirabassi: Alberto Menichelli

Stefano Abbati: Umberto Terracini

Francesco Acquaroli: Pietro Ingrao

Pierluigi Corallo: Antonio Tatò

Fabio Bussotti: Armando Cossutta

Nikolaj Dančev: Leonid Brežnev

Svetoslav Dobrev: Todor Živkov

Luca Lazzareschi: Alessandro Natta

Lucio Patanè: Gianni Cervetti

Alice Airoldi: Bianca Berlinguer

Giada Fortini: Maria Berlinguer

Neri Mazzeo: Marco Berlinguer

Streaming e tv

Dove vedere Berlinguer – La grande ambizione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.