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Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Berlinguer – La grande ambizione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Berlinguer – La grande ambizione, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il compromesso storico. Dal 1973, quando sfugge a Sofia a un attentato dei servizi segreti bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

Berlinguer – La grande ambizione: il cast

Abbiamo visto la trama di Berlinguer – La grande ambizione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Elio Germano: Enrico Berlinguer
  • Paolo Pierobon: Giulio Andreotti
  • Roberto Citran: Aldo Moro
  • Elena Radonicich: Letizia Laurenti
  • Fabrizia Sacchi: Nilde Iotti
  • Paolo Calabresi: Ugo Pecchioli
  • Andrea Pennacchi: Luciano Barca
  • Giorgio Tirabassi: Alberto Menichelli
  • Stefano Abbati: Umberto Terracini
  • Francesco Acquaroli: Pietro Ingrao
  • Pierluigi Corallo: Antonio Tatò
  • Fabio Bussotti: Armando Cossutta
  • Nikolaj Dančev: Leonid Brežnev
  • Svetoslav Dobrev: Todor Živkov
  • Luca Lazzareschi: Alessandro Natta
  • Lucio Patanè: Gianni Cervetti
  • Alice Airoldi: Bianca Berlinguer
  • Giada Fortini: Maria Berlinguer
  • Neri Mazzeo: Marco Berlinguer

Streaming e tv

Dove vedere Berlinguer – La grande ambizione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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