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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 giugno 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 giugno 2026

Questa sera, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso di Pierina Paganelli, dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva. L’uomo, in carcere dal 16 luglio 2024, era l’unico indagato e accusato di aver ucciso la settantottenne nel garage della sua abitazione, ma dopo la sentenza (arrivata dopo sedici ore di Camera di Consiglio) è stato immediatamente liberato. E ancora, focus sulle ultime novità del giallo di Garlasco. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 11 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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