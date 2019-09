È la mia vita, su Canale 5 la storia di Al Bano: carriera, Romina Power e il dolore per la figlia Ylenia Carrisi

Un appuntamento speciale in prima serata stasera mercoledì 25 settembre 2019 per raccontare la carriera e la vita privata di un grande cantante come Al Bano Carrisi. È la mia vita è un docu-film prodotto da EndemolShine Italy e trasmesso su Canale 5 stasera dalle 21.20 per raccontare gioie ma anche dolori di uno dei più grandi artisti della musica italiana.

L’artista di Cellino San Marco ha 55 anni di carriera, molti dei quali trascorsi al fianco di Romina Power, con la quale ha formato una delle coppie più iconiche per tutti gli italiani. È la mia vita, stasera su Canale 5, riprende il titolo di una popolare canzone di Al Bano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo speciale di oggi.

È la mia vita, di cosa parla il docu-film su Al Bano

La musica, gli inizi, Cellino, la famiglia, la fede. Sono alcuni degli aspetti che vengono trattati nello speciale È la mia vita, dedicato alla carriera e alla vita privata di Al Bano Carrisi. Nel corso dello speciale verranno analizzate varie tappe della sua vita, attraverso immagini inedite e interviste anche a persone che lo hanno conosciuto bene, come Romina Power e i suoi figli.

La storia di Al Bano e Romina Power

Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato al caso della scomparsa della figlia Ylenia, un evento drammatico che è stata senz’altro una delle cause della fine della relazione con Romina. Partito dal piccolo paesino di Cellino San Marco, in Puglia, ripercorreremo la grande e lunga carriera di Al Bano, diventato grazie alla sua voce uno dei cantanti più conosciuti e amati in Italia e all’estero.

Tra i momenti più significativi de È la mia vita, il trasferimento a Milano, dove inizia a lavorare in un ristorante. Poi il primo grande successo musicale, Nel sole, del 1967. Ampio spazio alla sua vita privata, con l’incontro e poi il matrimonio con Romina Power, la nascita dei loro figli e il grande dolore per la scomparsa di Ylenia fino alla loro separazione.

Infine l’incontro con Loredana Lecciso e la loro travagliata storia. È la mia vita analizzerà inoltre il rapporto molto stretto di Al Bano con la propria terra d’origine, la Puglia, e in particolare la sua Cellino San Marco. Fondamentale per il cantante anche il legame particolare con la mamma Jolanda, alla quale deve l’avergli trasmesso l’educazione e i valori.

Il docufilm stasera in onda su Canale 5 si apre con immagini di backstage del concerto di Al Bano e Romina al Cremlino, ripercorrendo poi la loro vita insieme. Fondamentale anche il suo rapporto con la fede, grazie al quale ha trovato il giusto conforto nei momenti difficili della malattia, quando fu sottoposto a a un’operazione d’urgenza al cuore.

Nel docu-reality È la mia vita Al Bano si racconterà in maniera inedita, svelando ai propri fan anche fragilità e debolezze del suo carattere. Nel corso di questo documentario, stasera 25 settembre 2019 su Canale 5, verrà anche mostrato il dietro le quinte dello show 55 passi nel sole, un grande appuntamento musicale con tanti ospiti, tra cui Toto Cutugno, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi, J-Ax, i Ricchi e Poveri e Michele Placido.

È la mia vita Al Bano, il rapporto con Romina Power

Grande spazio verrà dedicato nel corso del docufilm che racconta vita e carriera di Al Bano Carrisi alla figura di Romina Power. La cantante di origini americane sarà protagonista di alcune interviste inedite, attraverso le quali verranno percorsi i 29 anni del loro matrimonio.

Una relazione spesso molto travagliata, dalla quale però sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Proprio il dolore e la ferita mai rimarginata per la scomparsa della figlia Ylenia ha segnato inevitabilmente la loro storia.

Fu proprio Romina a chiedere la separazione da Al Bano e nel corso del docu-reality stasera 25 settembre 2019 su Canale 5 svelerà i motivi e soprattutto i rapporti attuali con il cantante di Cellino, con il quale ha avviato una nuova collaborazione artistica.

È la mia vita Al Bano, la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi

Se c’è un evento che ha drammaticamente segnato la vita di Al Bano è sicuramente quello della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avuta con Romina Power. Scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 in circostanze misteriose e mai più ritrovata, è stata forse la causa principale della separazione fra i due artisti.

Al Bano e Romina hanno ripreso a collaborare artisticamente dopo 16 anni di silenzio. Dopo il divorzio Al Bano si è legato a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli Al Bano jr. e Jasmine. I due si sono lasciati nella primavera del 2018.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

È la mia vita Al Bano, dove vedere in diretta tv e streaming

È la mia vita è un docufilm che racconta vita e carriera di Al Bano Carrisi, in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 25 settembre 2019. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, così come al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Chi invece vuole seguire il documentario in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che consente all’utente – previa registrazione – di seguire in diretta streaming tutto ciò che va in onda sui canali televisivi. Ma c’è di più. Chi questa sera non può seguire la messa in onda, potrà recuperare È la mia vita anche in un secondo momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming