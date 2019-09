Al Bano e Romina Power: la storia, il matrimonio, le canzoni e i figli dei due cantanti

Al Bano e Romina Power sono la coppia per eccellenza nell’immaginario collettivo di molti italiani. Il loro matrimonio, durato circa 30 anni, ha rappresentato uno dei sodalizi più celebri del mondo dello spettacolo, dal quale sono nati tre figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior.

Proprio la scomparsa di Ylenia, avvenuta in circostanze misteriose nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 a New Orleans, ha causato una irrimediabile frattura tra i due, che ha poi portato al divorzio. Al Bano e Romina negli ultimi anni hanno ripreso però a collaborare artisticamente, facendo numerosi concerti in giro per il mondo.

I due cantanti sono protagonisti del docufilm È la mia vita, in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 25 settembre 2019. Lo speciale ripercorre le tappe più significative della carriera e della vita privata dell’artista di Cellino San Marco.

Un ruolo fondamentale lo ha proprio Romina Power e i loro figli, che si raccontano attraverso interviste e filmati inediti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla storia di Al Bano e Romina Power: il matrimonio, i figli, la tragedia della scomparsa della figlia Ylenia e le canzoni più famose.

Al Bano Romina Power, il matrimonio e le canzoni

Un matrimonio lungo quasi 30 anni, quattro figli e numerose canzoni che rimarranno nell’immaginario collettivo per sempre. Una coppia, quella formata da Al Bano e Romina, sia artistica che nella vita privata, che ha fatto parlare di sé per decenni. I due cantanti, dopo un allontanamento di circa 16 anni, hanno ripreso a esibirsi insieme con una storica reunion nel 2013.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Al Bano nasce in un paesino della Puglia, Cellino San Marco, nel 1943. A 17 anni parte per Milano in cerca di fortuna. Nel 1967 arriva il suo primo successo, Nel sole. Il giovane cantante viene apprezzato soprattutto per la sua voce da tenore.

Romina è nata nel 1951 a Los Angeles da Tyrone Power e Linda Christian, due star di Hollywood. Il suo nome le è stato dato in onore della città di Roma. Già a 14 anni inizia la sua carriera da modella e attrice.

Da poco inizia la sua carriera anche dal punto di vista musicale, diventando famosa anche in Italia.

Al Bano e Romina si conoscono sul set del film Nel Sole, un musicarello del 1967. I due si innamorano immediatamente e si sposano il 26 luglio 1970. Dopo quattro mesi nasce la loro prima figlia, Ylenia. Dal 1974 i due iniziano a cantare stabilmente insieme, registrando numerosi successi, in particolare negli anni Ottanta.

Tra le loro maggiori canzoni ricordiamo Felicità, Ci sarà che vince il Festival di Sanremo nel 1984, Libertà, Cara terra mia, Nostalgia Canaglia. Brani senza tempo che hanno un successo anche all’estero, specie in Russia ed Europa dell’est.

Nel 1995 Romina decide di ritirarsi dalle scene, mentre nel 1999 i due annunciano la separazione, effettiva dal 2012.

Al Bano Romina Power, la scomparsa di Ylenia Carrisi

A determinare la rottura della coppia Al Bano e Romina è stato soprattutto il dramma della scomparsa improvvisa della loro primogenita Ylenia Carrisi, avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 a New Orleans.

Una vicenda di cui si è molto discusso in Italia e che non è mai stata chiarita del tutto, con l’ipotesi dell’omicidio che non ha mai convinto Romina.

Al Bano Romina, la reunion

Dopo il divorzio, le strade di Al Bano e Romina si sono bruscamente separate. Il cantante ha poi iniziato una nuova relazione con Loredana Lecciso, dalla quale sono nati due figli, mentre Romina è tornata in America.

Nel 2013 i due decidono di tornare artisticamente insieme, realizzando tre serate evento a Mosca. La reunion, apprezzatissima dal pubblico, diventa una nuova collaborazione in pianta stabile. Nel 2015 Al Bano e Romina partecipano al Festival di Sanremo come ospiti.