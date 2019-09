Al Bano e la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi: un mistero mai risolto

Era la notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 quando Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e Romina Power, è scomparsa nel nulla a New Orleans. Di lei ancora oggi non si hanno tracce. Nonostante le numerose indagini, infatti, non è mai stata ritrovata, tanto che non è stata ancora dichiarata la morte di Ylenia poiché il corpo non è stato mai trovato.

Un caso che probabilmente rimarrà irrisolto e che di fatto ha causato la rottura tra i due artisti, con la loro separazione annunciata nel 1995, dopo che già nel 1995 Romina aveva dichiarato il proprio ritiro dalle scene.

Nel 1996 Al Bano decide di presentarsi al Festival di Sanremo da solita, con la canzone È la mia vita, dedicata proprio a Ylenia Carrisi e al suo dramma. Questo è anche il titolo di un docufilm che ripercorre la carriera e la vita privata del cantante di Cellino, in onda su Canale 5 in prima serata il 25 settembre 2019.

La storia di Al Bano e Romina Power

Ylenia Carrisi scomparsa: il dramma di Al Bano e Romina

Nel corso degli anni la notizia della scomparsa di Ylenia Carrisi ha portato con sé una serie di strascichi e reciproche accuse tra i suoi genitori, Al Bano e Romina Power. La cantante di origine statunitense ha infatti dichiarato di credere ancora che la figlia sia viva.

La storia di Ylenia Carrisi: la rivelazione di un poliziotto

Dal canto suo Al Bano ha replicato che la causa scatenante è stata la droga e che proprio la sua ex compagna aveva iniziato i figli a fare uso di quelle sostanze. Nonostante anni di ricerche, ancora oggi Ylenia Carrisi non è mai stata trovata.

Un dramma quello della scomparsa di Ylenia Carrisi che ha portato alla separazione tra Al Bano e Romina, avvenuta nel 1999 dopo ben 29 anni di matrimonio. Tante sono le ipotesi sulla scomparsa della ragazza, dal suicidio, all’omicidio fino a storie più fantasiose come il ritiro spirituale o la tratta di donne.

“Quella che più mi assomiglia è Ylenia”, ha dichiarato Romina Power in un’intervista. So che se n’è andata tra le acque di quel fiume”, ha scritto Al Bano nella sua autobiografia È la mia vita. Secondo questa versione, infatti, la ragazza sarebbe morta suicidandosi in quel fiume, forse per via della droga.

La sorella di Ylenia, Christel, ha voluto ricordarla chiamando la sua secondogenita Cassia Ylenia.