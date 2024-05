Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica, Viola ha deciso di prendere la vita con leggerezza. In redazione è tutto cambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è rimasta uguale a se stessa: cinica e ironica. Mentre Demir si confronta con l’arrivo di Matteo Ferrara, nuovo rigido PM, un incidente manda in coma sua madre, tornata in città con l’intenzione di rivelare a Francesco l’identità del suo vero padre.

Cast

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare 2, ma qual è il cast della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.