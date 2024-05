Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2024: a che ora finisce

Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2024, in onda su Rai 1 stasera, venerdì 3 maggio? Il gala del cinema italiano andrà in onda dalle ore 20,35 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). L’evento, come detto, va in onda stasera con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi dal Teatro 5 di Cinecittà. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in 4K sul canale dedicato o in streaming su Rai Play. Appuntamento dunque subito dopo il Tg1.

Anticipazioni

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. Piera Detassis è Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Francesco Rutelli.

Come di consuetudine, tra le nomination dei film in gara troviamo film italiani, documentari e lungometraggi internazionali. Oltre alle grandi conferme, quest’anno a concorrere per il botteghino totale di 20 David di Donatello ci sono numeri da record. Onnipresente nelle nomination “C’e ancora domani”, con il debutto alla regia di Paola Cortellesi che ha raggiunto 19 candidature, risultando il film di un esordiente con il più alto numero di candidature nella storia dei David. Subito dopo, “Io Capitano” di Matteo Garrone 15 nomination (già in gara per gli Oscar 2024) e “La Chimera” di Alice Rohrwacher che si è aggiudicata ben 13 candidature.

Tra gli ospiti della serata, i registi premio Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O’Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.