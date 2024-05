David di Donatello 2024 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Stasera, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 69esima edizione dei Premi David di Donatello, il gala del cinema italiano in onda dal Teatro 5 di Cinecittà. Alla conduzione Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Dal red carpet Fabrizio Biggio. Dove vedere i David di Donatello 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 maggio 2024 – alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo alla massima qualità in 4K sul canale Rai 4K, visibile al canale 101 del digitale terrestre e 210 di Tivùsat.

David di Donatello 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni e ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming i David di Donatello 2024, ma quali sono le anticipazioni? Le candidature vedono grandi conferme. Quest’anno a concorrere per il botteghino totale di 20 David di Donatello ci sono numeri da record. Onnipresente nelle nomination è il film C’è ancora domani, titolo che segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Questo suo a dir poco fortunato esordio alla regia ha raggiunto 19 candidature, risultando il film di un esordiente con il più alto numero di candidature nella storia dei David di Donatello. Subito dopo, c’è Io Capitano di Matteo Garrone, con 15 nomination (titolo già in gara per gli Oscar 2024) e La Chimera di Alice Rohrwacher, con 13 candidature.