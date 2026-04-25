Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntata, 25 aprile

Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Ma veniamo alla puntata di oggi. Ospiti: Serena Brancale con Delia che canteranno Al mio paese; Ermal Meta invece canterà Stella stellina. Poi ancora: Luca Laurenti e Luca Argentero. Ospite comico: Alessandro Siani. Per quanto riguarda la gara. Alla fine della prima manche doveva esserci una eliminazione diretta. Elena D’Amario però non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex. Ed è stata chiesta un’altra esibizione. Angie ha cantanto Soldi di Mahmood poi ha chiesto ancora un’altra esibizione ed è uscita poi dallo studio con i giudici chiedendo di non fare l’eliminato definitivo. Dopo l’ok di Maria, durante le registrazioni, è stato deciso che l’eliminato sarà solo provvisorio. Nella seconda manche al ballottaggio finiscono Emiliano, Nicola ed Elena. A rischio eliminazione: Elena. Nella terza manche Lorenzo finisce al ballottaggio provvisorio. Alla fine della puntata sono finiti a rischio eliminazione Alex, Lorenzo ed Elena.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.