Giulia Michelini: carriera, vita privata e curiosità sull’attrice che interpreta Rosy Abate

Giulia Michelini è, da anni, il volto di Rosy Abate, la Regina di Palermo che nella serie spin-off di Squadra Antimafia veste appunto il ruolo della mafiosa siciliana più nota ai telespettatori di Canale 5. Proprio in questi giorni possiamo vedere l’attrice in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset in Rosy Abate 2, seconda stagione della popolare e fortunata fiction in cui recita una parte anche sua sorella, Paola Michelini, quella di Regina Santagata.

Vediamo qui di seguito qualche informazione su Giulia Michelini, dalla carriera alla vita privata dell’attrice.

Giulia Michelini: carriera e vita privata dell’attrice che veste i panni di Rosy Abate

Giulia è nata il giorno della Festa della Repubblica di 34 anni fa, a Roma. Diplomata al Liceo Classico Mamiani di Roma, inizia la sua carriera entrando nel cast della serie tv Distretto di Polizia (2002), dove interpreta il ruolo di Sabina, sorella di Giulia Corsi (Claudia Pandolfi). Dopo quello televisivo c’è poi il debutto sul grande schermo: nel 2003, infatti, la vediamo in Ricordati di me, pellicola di grande successo diretta da Gabriele Muccino.

A quell’interpretazione ne sono poi seguite tantissime, con la sua carriera che ha avuto una rapida escalation: nel 2004 ha lavorato nella miniserie Paolo Borsellino interpretando la moglie del magistrato, dal 2005 al 2008 in R.I.S. – Delitti imperfetti e nel 2006 nel telefilm Il vizio dell’amore. Nel 2007 Giulia Michelini è Francesca in La ragazza del lago, film che ha segnato il debutto alla regia di Andrea Molaioli, ed ha la possibilità di recitare accanto a Toni Servillo e Valeria Golino. Segue nel 2008 la partecipazione alla miniserie per la tv Aldo Moro – Il presidente.

Dal 31 marzo 2009 è cominciata poi la sua lunga avventura, che prosegue tuttora, nella serie Squadra antimafia – Palermo oggi: da quell’anno veste i panni della mafiosa Rosy Abate.

Giulia Michelini ha poi preso parte, nel ruolo di Marika, nel primo – e subito fortunatissimo al botteghino – film di Checco Zalone, Cado dalle nubi. Seguono i lavori nei film Immaturi, Febbre da Fieno, Outing – Fidanzati per sbaglio, I calcianti, Allacciate le cinture, Sei mai stata sulla Luna? e Torno indietro e cambio vita. Nel 2017 è poi stata Bianca, la paziente del giovedì del Dottor Mari nella terza e ultima stagione di In Treatment.

Infine, proprio in questi giorni, come già anticipato, è Rosy Abate nella seconda stagione dell’omonima serie di Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia Michelini ha un figlio, Giulio Cosimo, avuto da giovanissima (aveva 19 anni) e frutto della sua relazione con il velista Giorgio Cerasuolo. In seguito è stata legata sentimentalmente all’attore Giorgio Pasotti (tra il 2008 e il 2009).