Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della terza puntata in onda il 5 ottobre

Ulisse anticipazioni – Questa sera, sabato 5 ottobre 2019, in prima serata su Rai 1 torna Alberto Angela con il suo Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma culturale che si propone, di sabato in sabato, di raccontare ai telespettatori della rete di Viale Mazzini luoghi e personaggi che hanno fatto la storia o che rappresentano un gioiello per l’arte e l’umanità.

In questa terza puntata il conduttore ricostruirà, arricchendola di fascino, la storia di Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia dal triste destino la cui vita fu spezzata dalla ghigliottina della rivoluzione francese. L’eccentrica figlia di Maria Teresa D’Asburgo, che fu data in sposa a 14 anni delfino di Francia, il futuro re Luigi XVI, visse tra le meravigliose mura di Versailles, luogo che fa da sfondo alla sua storia.

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della terza puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda sabato 5 ottobre 2019 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Ulisse Il piacere della scoperta, la stagione 2019

Le anticipazioni della terza puntata

Quella di Maria Antonietta d’Asburgo Lorena è una storia che tutti apprendono sui libri di scuola ma che, tuttavia, ha delle parti ancora sconosciute ai più. E che questa sera Alberto Angela racconterà al pubblico di Rai 1, a partire dalle 21.25, per rendere ancora più affascinante questo personaggio che trovò la morte, in Place de la Révolution – oggi Place de la Concorde – quel 16 ottobre 1793, tra le grida inneggianti del popolo francese, il quale la riteneva responsabile di tutti i mali del Paese.

Figlia di Maria Teresa d’Austria e di Francesco Stefano di Lorena, Maria Antonietta giunse in Francia appena quattordicenne, quando fu promessa in sposa al delfino di Francia, Luigi XVI. Il suo, come di norma all’epoca, fu un matrimonio politico, accordato al fine di placare le rivalità tra gli Asburgo e i Borbone. In quella “gabbia dorata” della reggia di Versailles Maria Antonietta divenne presto oggetto di epiteti e maldicenze, oltre che la donna che per sette lunghi anni non fu “capace” di dare un erede al trono di Francia.

Alberto Angela, girando in quelle celebri e meravigliose stanze, ricostruirà la storia della sua vita, mettendo in luce soprattutto i suoi segreti e le difficoltà che affrontò quella che era una giovane adolescente costretta alla severità dell’etichetta. Racconterà la regina più “alla moda” di sempre mostrando i suoi ambienti privati, come il rifugio Petit Trianon, e ricordando chi l’odiava – come Madame Du Barry – e chi l’amava. Non così famosa, infatti, è la sua relazione con il conte svedese Hans Axel di Fersen, conosciuto ad un ballo in maschera: Alberto Angela mostrerà la prova di quel rapporto d’amore, cioè le lettere che Maria Antonietta scriveva al conte e che oggi, dopo secoli di censura, sono state decriptate dalla Fondation des Sciences du Patrimoine e che si trovano negli archivi nazionali di Pierrefitte.

Non solo: la regina asburgica verrà raccontata anche e soprattutto per il suo stile unico, per il suo amore per gioielli e vestiti che la rese un’icona capace di ispirare stilisti come, dopo secoli, star hollywoodiane.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 5 ottobre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming le nuove puntate di Ulisse