Ulisse il piacere della scoperta 2019, torna l’appuntamento con Alberto Angela su Rai 1

Alberto Angela torna a entusiasmare il pubblico della Rai. A partire dal 21 settembre 2019, Ulisse – Il piacere della scoperta tornerà ad animare il sabato sera.

Il programma televisivo, di genere documentaristico, è partito nel 2000 e la mente del progetto è costituita da Pietro e Alberto Angela: padre e figlio, un duo collaudato da tempo e che piace sempre agli italiani, hanno portato Ulisse dapprima su Rai 3 e poi, dal 2018, è stato promosso a Rai 1.

“Vi porto di nuovo con me a spasso nel tempo”, tipico di Alberto Angela, il suo nome è celebre quanto quello di una rockstar.

La prima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta porterà il pubblico della Rai a spasso per Gerusalemme, “una città che irradia storia come Roma, ma assomiglia molto a Matera, con la sua pietra bianca e i suoi vicoli, e infatti proprio a Matera sono stati girati diversi film su Gesù. Il nostro però sarà un viaggio storico, non religioso: vi porteremo nei luoghi e nella società dell’epoca per mostrarvi ciò che hanno scoperto gli archeologi”, parole di Alberto Angela a TV Sorrisi e Canzoni.

Il programma torna con sei puntate per l’edizione 2019, ognuna delle quali ambientata in un luogo specifico con una storia tutta sua.

Ulisse il piacere della scoperta 2019: la nuova stagione su Rai 1

Seguendo la formula originale, Ulisse il piacere della scoperta comprende una o più puntate monotematiche che possono spaziare su diverse tematiche, dalla storia alla geologia, dalla fisica all’arte, concentrate però su singoli argomenti.

Il format di Ulisse è molto simile a quello di SuperQuark, condotto da papà Piero, orientato maggiormente a eventi o personaggi storici.

Nel 2019, padre e figlio sono tornati su Rai 1 in occasione del 50esimo anniversario dello Sbarco sulla Luna con una puntata speciale intitolata Ulisse quella notte sulla Luna.

Ma, da settembre 2019, parte la nuova stagione di Ulisse con tanti nuovi ospiti e tante nuove proposte. Immancabile la voce narrante di Luca Ward che accompagnerà ogni puntata.

Ulisse il piacere della scoperta 2019: gli ospiti e le anticipazioni della nuova stagione

La prima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta ci porta a Gerusalemme, una città che Alberto Angela aveva già visitato in passato “ma riscoprirla per realizzare la puntata mi ha fatto veramente capire la gente dell’epoca. E ciò di cui ci si accorge è quanto in passato le persone fossero coraggiose. Sfidavano i rischi del viaggio sapendo che forse non sarebbero tornati. Avevano una vita molto difficile ma la affrontavano a cuore pieno e viso aperto”.

La seconda puntata farà spazio a Leonardo Da Vinci, con due ospiti d’onore che vorranno celebrare il grande artista a modo loro: Roberto Benigni e la cantante Giorgia, un’ospite d’onore che canterà una canzone con un testo scritto proprio da Leonardo Da Vinci.

Nelle puntate successive, si parlerà anche di Maria Antonietta, la quale a Versailles aveva un suo teatro personale dove era solita esibirsi.

Alberto Angela darà spazio anche a Il Gattopardo, il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che ha ispirato Visconti a realizzarne una trasposizione cinematografica. abbiamo intervistato Claudia Cardinale, ma abbiamo anche cercato di ricostruire i luoghi e la vita dei principi siciliani”, ha spiegato Alberto a TV Sorrisi e Canzoni.

Poi, in occasione dei 60 anni dalla realizzazione di “Beh-Hur”, Ulisse dedica una puntata alle gare di quadrighe, intese come la nostra Formula 1, con un tifo da stadio. “Abbiamo anche ricostruito la storia di un vero pilota”, ha specificato Angela.

L’ultima puntata è di forma istituzionale: Alberto Angela porta il pubblico in visita al Quirinale.

Ulisse il piacere della scoperta 2019, Alberto Angela torna in prima serata

“Essere in prima serata di sabato con un programma culturale è raro, non accade neanche nelle tv all’estero. È possibile qui, tra capolavori che tutto il mondo ci invidia. “Ulisse” poi unisce la conoscenza al viaggio stimolando la curiosità, che è contagiosa”.

L’orgoglio di Alberto Angela è contagioso. Dopo Meraviglie, il programma andato in onda questa primavera sempre su Rai 1, il figlio di Piero ha ribaltato il modo che hanno gli italiani di vedere la tv.

A 56 anni, Alberto Angela è uno dei volti più apprezzati della televisione nostrana. Paleontologo e laureato con 110 e lode, Alberto ha doppia cittadinanza (italiana e francese).

Ma i programmi di Alberto non piacciono soltanto agli adulti. Sono tantissimi i giovani ammaliati dalla narrazione del figlio di Piero. A riguardo, Alberto ha dichiarato: “Credo che sia una cosa bellissima, però posso essere sincero? Sono loro che sono bravi, non noi. Perché i ragazzi nascono tutti con la voglia di scoprire, e allora basta dar loro il cibo che vogliono”.

Alberto Angela: “Ho viaggiato con un cannibale, ragazzo dolcissimo”

Ulisse il piacere della scoperta 2019, dove vedere il programma in tv e in streaming

Ma dove vedere Ulisse Il piacere della scoperta? Il programma condotto da Alberto Angela arriva in prima serata con la nuova stagione a partire da sabato 21 settembre 2019 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, o anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi vuole seguire Ulisse tramite pc o smartphone può farlo in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutti i programmi in onda in televisione anche in streaming.

Inoltre, chi vuole recuperare le puntate di Ulisse anche dopo la messa in onda può farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

