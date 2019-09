Striscia la notizia 2019-2020, parte la nuova stagione: conduttori, veline e inviati del programma di Canale 5

Inizia lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5 Striscia la notizia 2019, la storica trasmissione di Canale 5 giunta alla sua 32esima edizione. Il programma è in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 20.35. Come ogni anno, dietro al bancone più famoso della tv si alterneranno vari conduttori, a cominciare dalla coppia Ezio Greggio-Michelle Hunziker. Confermate invece le veline.

Fulcro della trasmissione, come sempre, i servizi, che spaziano dalla cronaca al costume, dallo sport al gossip. Confermati tutti i principali inviati e le rubriche, con qualche interessante novità. Immancabile poi il Gabibbo. Il sottotitolo di questa edizione è ‘la voce della resilienza’. Ecco tutte le anticipazioni della nuova stagione di Striscia la notizia, dalle 20.35 su Canale 5.

Striscia la notizia 2019, i conduttori

La 32esima edizione di Striscia la notizia comincia lunedì 23 settembre 2019 su Canale 5 dalle 20.35. Nel corso di questa nuova stagione si alterneranno vari conduttori. Si parte con la coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che condurranno il tg satirico fino al 5 ottobre 2019.

Dal 7 ottobre sino all’Epifania torna invece la coppia storica di Striscia la notizia, quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dal 7 gennaio 2020 torna invece la coppia comica Ficarra e Picone. Nella parte finale di questa stagione, infine, ritroveremo Michelle Hunziker in compagnia di Gerry Scotti.

Striscia la notizia 2019, le veline

Dopo il grande successo e l’apprezzamento da parte del pubblico nel corso della passata stagione, Antonio Ricci ha deciso di confermare le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due sono a Striscia per il terzo anno consecutivo, e quest’estate hanno condotto Paperissima Sprint.

Shaila è la velina mora, ha 21 anni ed è del quartiere napoletano Secondigliano, anche se da ragazzina si è trasferita a Roma per studiare danza. In passato ha partecipato ad altre trasmissioni televisive come Amici e Ciao Darwin.

Mikaela è la velina bionda, ha 23 anni ed è nata a Mosca, per poi trasferirsi a Genova dove ha studiato danza. Ha già preso parte ad altri programmi come Zelig Circus e Dance Dance Dance.

Striscia la notizia 2019, gli inviati

Tornano a partire dal 23 settembre tutti gli inviati più amati dal pubblico di Striscia la notizia. In primis ovviamente Valerio Staffelli, l’uomo dei tapiri, e ancora Jimmy Ghione, in difesa dei consumatori e del Made in Italy, Max Laudadio, pronto a smascherare i raggiri, Moreno Morello invece è sulle tracce di sedicenti maghi e santoni.

E ancora nel cast di Striscia troviamo Vittorio Brumotti in compagnia della sua bici, alla ricerca di spacciatori e sprechi, l’inviata siciliana Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, mentre Luca Abete ci racconta la Campania tra abusivismo e Terra dei fuochi.

Contro tutte le ingiustizie c’è Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana. Inoltre tra gli inviati tornano Chiara Squaglia dalla Toscana, Rajae Bezzaz per i problemi legati all’integrazione, Pinuccio in prima linea contro gli sprechi al Sud e Riccardo Trombetta, che monitora tutte le ingiustizie, specie quelle legate all’Agenzia delle Entrate.

Striscia la notizia 2019, le rubriche

Confermate tutte le rubriche di maggior successo, come Striscia lo striscione e Striscia il cartellone di Cristiano Militello, Paesi, Paesaggi… di Davide Rampello, Occhio al futuro di Cristina Gabetti e Speranza verde di Luca Sardella.

Arriva infine una nuova rubrica, I musei aggratis, curata dal critico d’arte Philippe Daverio, che racconterà le bellezze artistiche italiane che si possono ammirare senza pagare. Nel cast di Striscia anche i consulenti, Marco Camisani Calzolari, esperto di truffe informatiche, ed Eric Barbizzi, che, a 15 anni, è il più giovane collaboratore scientifico di Striscia, esperto di tematiche ambientali. Oltre a lui, esordiranno altri giovanissimi consulenti.