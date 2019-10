Temptation Island Vip 2019, le ultime coppie in gara: Alex e Delia, Serena e Pago, Silvia e Gabriele

Siamo giunti alla resa dei conti e per quest’ultima puntata di Temptation Island Vip vedremo le coppie superstiti affrontare il temuto falò. Il programma di Canale 5 che ha appassionato gli italiani nell’ultimo mese è quasi giunto alla conclusione e soltanto tre coppie ce l’hanno fatta ad arrivare fino alla fine.

Nell’ultimo appuntamento, vedremo le coppie rimaste a confronto: Alex e Delia, Serena e Pago e Silvia e Gabriele dovranno superare l’ultimo step prima di abbandonare i rispettivi villaggi.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019, Alex e Delia

Alex Belli e Delia Duran sono entrati per ultimi, eppure la loro permanenza a Temptation Island è stata turbolenta tanto quanto per le altre coppie. L’attrice venezuelana avrebbe iniziato a sviluppare un forte interesse per il single Riccardo e Alex sarà costretto a vedere un video che gli piacerà molto poco.

Delia e Riccardo si tengono per mano prima d’immergersi in acqua. Come mostrato in un video in anteprima pubblicato sull’account ufficiale Instagram del programma, Delia consiglia a Riccardo di “levarsi tutto” di dosso. La sintonia scoppiata tra Delia e il tentatore in pochi giorni ha mandato in tilt l’attore. Come reagirà Alex?

Temptation Island Vip 2019, Serena e Pago

Sin dalla prima settimana, Serena e Pago hanno dimostrato di essere profondamente in crisi. Tra alti e bassi, Serena ha deciso di prendere le distanze dal fidanzato, consolandosi tra le braccia del single Alessandro.

Nell’ultima puntata, Pago vedrà una clip di Serena in compagnia di Alessandro mentre si lascia trasportare dall’acqua. I problemi tra i due emergono di puntata in puntata: Serena continua a rimarcare tutte le mancanze di Pago e trova rifugio tra le braccia di Alessandro; fidanzata e tentatore prendono insieme il largo, stretti in un abbraccio che scatena una crisi in Pago. Tornato nel villaggio dei fidanzati, il cantante scoppia in un pianto a dirotto.

I video di Pago in compagnia della single Valentina non sembrano minimamente turbare Serena, convinta però di non trarre alcun piacere all’idea di far soffrire il fidanzato.

Pago è molto deluso dal suo comportamento, come andrà a finire?

Temptation Island Vip 2019, Gabriele e Silvia

Entrati qualche puntata dopo rispetto agli altri compagni del programma, Silvia e Gabriele dovranno affrontare i propri scheletri nell’armadio. Da un video pubblicato dall’account Instagram del programma di Canale 5, trapela l’interesse dichiarato di Silvia che avrebbe baciato il tentatore Valerio durante il gioco della bottiglia, Obbligo o verità. Sollecitato dall’altro tentatore Alessandro, Valerio avrebbe acconsentito e baciato la bella Silvia, che non ha resistito alla tentazione e ha ceduto.

Come finirà tra Silvia e Gabriele? Era tutto soltanto un gioco o un tradimento vero e proprio?

Temptation Island Vip arriva con la puntata finale questa sera, 7 ottobre 2019, su Canale 5.