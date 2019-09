Alessandro Graziani, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019

Tra i tentatori di Temptation Island Vip 2019, uno che di certo non ci ha pensato due volte a farsi notare è sicuramente Alessandro Graziani: il pallavolista, infatti, nelle prime puntate del programma di Canale 5 si è avvicinato molto a Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata del cantante Pago.

L’amore tra i due sta vacillando molto anche a causa delle “offensive” di Alessandro, che corteggia Serena scatenando la gelosia di Pago. Ma chi è Alessandro Graziani? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Alessandro Temptation Island, chi è il tentatore e pallavolista

Alessandro Graziani è nato a Genova il 2 febbraio del 1991. Fin da ragazzo ha coltivato la sua passione per la pallavolo, che lo ha portato a diventare un giocatore professionista. A 14 anni, infatti, dopo un provino è riuscito a entrare nella squadra della sua città, l’Olympia Genova Voltri.

Dopo diverse stagioni, Alessandro è riuscito a fare il salto di categoria arrivando al Sabaudia, squadra che milita nella Serie A3.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Parallelamente, Alessandro ha deciso di coltivare un’altra delle sue passioni, quella per il mondo dello spettacolo. Così è arrivato il provino per Temptation Island Vip, nel ruolo di tentatore. Quella nel programma di Canale 5 è la prima esperienza televisiva in assoluto per Alessandro. Ne seguiranno delle altre? A giudicare dai presupposti, sembra proprio di sì.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

L’esperienza televisiva di Alessandro ha anche fatto crescere il suo account Instagram, che al momento conta quasi 4.000 follower. Un numero destinato decisamente ad aumentare.

Potrebbero interessarti Rambo: le curiosità sul film con Sylvester Stallone Rambo (First Blood): trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2019

Alessandro Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia).

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019