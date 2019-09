Chi è Valentina Galli, a Temptation Island Vip 2019 nel ruolo di single

Una delle tentatrici più in vista di questa edizione di Temptation Island 2019 è Valentina Galli. Classe 1992, Valentina arriva nel villaggio dei fidanzati nelle vesti della single tentatrice dopo essere passata per gli studi di Canale 5. Ma chi è Valentina Galli? Proviamo a scoprire di più sul suo conto.

Valentina Galli, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019

La bellissima 27enne marchigiana si è fatta conoscere al grande pubblico come corteggiatrice del tronista Luigi Mastroianni, a Uomini e Donne. Qui è stato lui, Luigi a notarla, mentre lei era arrivata tra le corteggiatrici dei nuovi tronisti.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Insomma, sembrava sbocciato l’amore tra la corteggiatrice e il tronista e, invece, alla fine – come nel più classico dei triangoli – lui ha scelto l’altra e lei è rimasta con il cuore spezzato. Non troppo a lungo, però. Perché Maria De Filippi ha pensato di risollevare il morale della bellissima 27 di San Benedetto del Tronto facendole vestire i panni della tentatrice nel programma cult di Canale 5 che vede partecipare coppie di vip che mettono alla prova il loro amore.

Oltre alla carriera televisiva, Valentina nella vita fa altro: secondo la descrizione del programma di Mediaset, nella vita sarebbe una designer e imprenditrice, anche se sul suo profilo di Instagram la bio recita altro. Modella e attrice, si legge sui social, dove si possono trovare decine e decine di foto in cui la bellissima Valentina Galli appare senza veli (o quasi), mettendo in mostra senza troppe remore le sue forme mozzafiato.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Quello che non mostra sui social è la sua laurea in Architettura. È proprio durante il periodo delle lezioni all’università che la bella 27enne ha iniziato a fare l’indossatrice e la modella, per mantenersi da sola.

Non sappiamo molto della vita sentimentale della tentatrice di Temptation Island 2019 prima di arrivare davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Quel che sembra certo è che ha avuto una relazione importante con un ragazzo di qualche anno, poi tra di loro è finita e lei ha iniziato a frequentare un altro. Infine è arrivato Luigi. I due sembravano davvero affiatati e Valentina Galli credeva davvero di poter uscire dal programma di Maria De Filippi insieme a lui.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Potrebbero interessarti Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2019 Antonio Moriconi, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 23 settembre 2019

Valentina Galli a Temptation Island Vip 2019: le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia).

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019