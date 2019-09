Alex Belli e Delia Duran: chi è la coppia di Temptation Island Vip 2019

Alex Belli e Delia Duran sono l’ultima coppia ad essere entrata a far parte del cast di Temptation Island Vip, la trasmissione di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi in onda ogni lunedì in prima serata. I due hanno già fatto parlare molto, e si sono avvicinati ad alcuni tentatori e tentatrici single del programma. Ma chi sono Alex e Delia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Alex e Delia Temptation Island Vip: chi sono i concorrenti del docu-reality di Canale 5

Alex Belli è un noto attore, conosciuto dal grande pubblico soprattutto a sua partecipazione alla fiction di successo Centovetrine. Classe 1982, il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Prima di iniziare a recitare, ha avviato la sua carriera come modello.

Da circa un anno è fidanzato con Delia Duran, bellissima modella venezuelana. Prima ha avuto una breve ma tormentata relazione con Mila Suarez. Alex e Delia hanno deciso di mettere alla prova la loro storia, affrontando il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip 2019.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Alex Belli e Delia Duran: chi è l’attore

Originario di Parma, classe 1982, Alex Belli inizia la sua carriera come modello. Trasferitosi a Milano, sviluppa una forte passione per la recitazione. Comincia con il teatro, nel musical La Surprise de l’amour. Si fa conoscere dal grande pubblico recitando in un noto spot pubblicitario con Claudia Gerini.

La maggiore notorietà arriva grazie alla serie Centovetrine di Canale 5: il concorrente di Temptation Island Vip recita nella fortunata soap fino al 2015. Nel frattempo partecipa a diverse trasmissioni tv come Ballando con le stelle nel 2012.

Nel 2015 è nel cast del reality L’Isola dei famosi. Molto articolata la sua vita privata. Nel 2013 l’attore ha sposato la modella Katarina Raniakova: i due si sono separati nel 2017.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Recentemente Alex Belli ha avuto una storia piuttosto tormentata con Mila Suarez. “Eppure ero tanto innamorata, credevo davvero nella nostra storia. Ma la svolta in negativo c’è stata quando lui ha iniziato a stare fuori casa per 18 ore al giorno. La cosa mi turbava molto, e quando gli chiedevo come mai accadesse, lui non mi rispondeva. Volavano i piatti, ma mai mi ha messo le mani addosso”. ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Da circa un anno Alex ha una nuova storia con Delia Duran.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Alex e Delia Temptation Island Vip: chi è la modella venezuelana

Classe 1988, Delia è nata in Venezuela ma già da diversi anni vive in Italia, e in particolare a Milano, anche se in Sud America ha ancora diversi parenti. Sin da bambina ha sviluppato una grande passione per la recitazione.

Potrebbero interessarti Un posto al sole, anticipazioni 1 ottobre: cosa succede nella puntata di domani Valerio Maggiolini, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Il Commissario Montalbano torna in replica con la puntata La vampa d’agosto il 30 settembre 2019

In Italia, oltre ad avere lavorato come modella, ha preso parte a diverse fiction di successo. Nel 2017 interpreta Elena nella serie Il bello delle donne..alcuni anni dopo. Dopo qualche tempo la troviamo invece nella fiction L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo di Canale 5 e infine nel 2018 in Furore – Capitolo secondo.

Diverse anche le apparizioni in programmi tv come CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.

Dove vedere in tv e streaming il programma di Canale 5

Per quanto riguarda la vita privata di Delia Duran, sappiamo che ha avuto un matrimonio poco fortunato: in tv ha infatti raccontato di aver subito violenza fisica e psicologica da parte dell’ex marito. Poi il fortunato amore con Alex Belli.

I due si sono conosciuti nel 2017 sul set di Furore – capitolo secondo.