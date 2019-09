Delia Duran, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Alex Belli

Entrano nella terza puntata Delia Duran ed Alex Belli, i nuovi concorrenti di Temptation Island Vip 2019. I due sono infatti la nuova coppia che partecipa al docu-reality di Canale 5, a partire dall’episodio in onda il 23 settembre in prima serata.

I due sono fidanzati da circa un anno e hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Il loro viaggio nei sentimenti sta per cominciare. Alex Belli è un noto attore, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Centrovetrine. Ma chi è Delia Duran? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla splendida modella: carriera e vita privata.

Delia Duran Temptation Island Vip | Carriera

Modella e attrice di origini venezuelane, Delia è conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato a numerose fiction di successo. Classe 1988, è nata a Marida, in Venezuela. Dopo il diploma ha iniziato a studiare Marketing.

Molto determinata e sicura di sé, vive a Milano, anche se il resto della sua famiglia è ancora in Venezuela. Ama prendersi cura del corpo e fare sport. Sin da bambina la sua passione più grande è quella della recitazione: “Una cosa che avevo dentro sin da bimba. Infatti quando ero più piccola ho girato alcune soap opera in Venezuela… Era destino! Naturalmente sto continuando a studiare recitazione perché credo che nella vita bisogna sempre crescere e migliorarsi e mai smettere di imparare”.

Una volta arrivata in Italia, Delia Duran inizia a lavorare come modella e indossatrice. Nel 2017 viene scelta per interpretare Elena nella fiction Il bello delle donne..alcuni anni dopo. Dopo il successo di questa serie tv, la vediamo in L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo dove interpreta Michea e nel 2018 in Furore – Capitolo secondo.

La concorrente di Temptation Island Vip 2019 è stata anche valletta nel programma di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne.

Delia Duran Temptation Island Vip | Vita privata

Delia Duran, secondo quanto lei stessa ha raccontato, ha avuto un matrimonio poco felice. In trasmissioni come Domenica Live ha raccontato di aver ricevuto violenza fisica e psicologica da parte dell’ex marito. Arriva poi la storia d’amore con Alex Belli.

I due si sono conosciuti nel 2017 sul set di Furore – capitolo secondo. Alex e Delia hanno reso pubblica la loro storia nel 2018. All’epoca l’attore di Centovetrine era sposato con Katarina Raniakova e per questo la notizia ha fatto molto scalpore.

Dopo la fine del matrimonio con Katarina, l’attore ha avuto una breve relazione con Mila Suarez. Così Delia e Alex possono ufficializzare il loro amore. Adesso li vedremo protagonisti nella seconda edizione di Temptation Island Vip.

Delia Duran Temptation Island Vip | Instagram

Molto attiva sui social, la bella modella venezuelana è seguita su Instagram da 180mila persone.