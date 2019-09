Alex Belli, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sono la nuova coppia di Temptation Island Vip 2019. I due entrano nella trasmissione di Canale 5 in corsa, direttamente dalla terza puntata, in onda in prima serata il 23 settembre 2019. L’attore è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad alcune fiction di successo, come Centovetrine. Ma chi è Alex Belli?

Giunto alla sua seconda edizione, Temptation Island Vip propone un nuovo viaggio nei sentimenti, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi. Nelle prime puntate del docu-reality abbiamo assistito già a diversi colpi di scena, come l’eliminazione della coppia formata da Ciro Petrone e Federica.

Altri concorrenti, inoltre, sono pronti ad affrontare il falò di confronto, per decidere definitivamente se uscire insieme dal programma o lasciarsi per sempre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Alex Belli, fidanzato con Delia Duran: carriera e vita privata.

Tutte le coppie che partecipano all’edizione Vip di Temptation Island 2019

Alex Belli Temptation Island Vip | Carriera

Nato a Parma il 22 dicembre 1982, Alex Belli è un noto attore e modello. Il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Fin da bambino dimostra di avere una grande passione e una propensione per il mondo dello spettacolo e la recitazione.

Alex Belli si diploma come Geometra e poi frequenta il conservatorio, dove ha studiato pianoforte. La sua carriera inizia come modello: sfila per i più importanti stilisti come Armani. Trasferitosi a Milano, comincia poi a fare l’attore.

Temptation Island Vip 2019, tutti i tentatori e le tentatrici

Il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip 2019

Tra le prime esperienze del concorrente di Temptation Island 2019 quella nel musical teatrale La Surprise de l’amour. Il grande successo di pubblico arriva quando partecipa alla realizzazione di uno spot con Claudia Gerini.

Il suo ruolo forse più famoso è quello all’interno della soap di Canale 5 Centovetrine, nella quale recita fino al 2015. Nel 2012 il bell’attore partecipa alla trasmissione Ballando con le Stelle in coppia con Samanta Togni.

Nel 2015 inoltre Alex Belli è nel cast del reality L’Isola dei famosi. In quel periodo impazza il gossip per un suo presunto flirt con la showgirl Cristina Buccino.

Alex Belli Temptation Island Vip | Vita privata

Nel 2013 l’attore ha sposato la modella Katarina Raniakova: i due si sono separati nel 2017. A quel punto Alex Belli inizia una complessa relazione con Mila Suarez, finita di recente. “Eppure ero tanto innamorata, credevo davvero nella nostra storia. Ma la svolta in negativo c’è stata quando lui ha iniziato a stare fuori casa per 18 ore al giorno. La cosa mi turbava molto, e quando gli chiedevo come mai accadesse, lui non mi rispondeva. Volavano i piatti, ma mai mi ha messo le mani addosso.

Potrebbero interessarti Delia Duran, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 Valentina Galli, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019 Striscia la notizia 2019-2020, parte la nuova stagione: conduttori, veline e inviati

Alex ha abusato di me psicologicamente. Ogni giorno ricevevo delle chiamate. Dopo l’operazione mi trovavo in albergo da sola, dove mi aveva portato lui. Che intanto se ne stava a casa con un’altra. È stato il marito della sua amante a chiamarmi ed a raccontarmi tutto”, ha recentemente raccontato la Suarez, ex concorrente del Grande Fratello.

Da circa un anno Alex Belli sta insieme alla modella venezuelana Delia Duran. Ora hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island Vip 2019.

Dove vedere in tv e streaming il programma di Canale 5

Alex Belli Temptation Island Vip | Instagram

Il profilo Instagram del nuovo concorrente di Temptation Island Vip è seguito da 346mila persone, con cui l’attore condivide molti particolari e dettagli della sua vita privata.