Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni della quinta puntata di stasera 7 ottobre

Nuovo appuntamento con Temptation Island Vip, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Per le coppie rimaste ancora in gara si avvicina il momento della verità, in cui i concorrenti dovranno decidere se tornare a casa in compagnia del proprio fidanzato o lasciarsi per sempre, magari perché ci si è invaghiti di uno dei tentatori single. Per questo c’è molta curiosità per conoscere le anticipazioni.

Una puntata come sempre ricca di colpi di scena, con nuovi falò di confronto, gelosie, corna e tanto altro. L’appuntamento è per stasera, lunedì 7 ottobre 2019, dalle 21.25 su Canale 5. Di seguito le anticipazioni complete della quinta puntata di stasera.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quinta puntata

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip sta per giungere al termine. Per le tre coppie rimaste in gara la resa dei conti è ormai a un passo. Nel corso della quinta puntata di stasera, infatti, i concorrenti affronteranno i loro ultimi attesissimi falò di confronto.

Dopo i 21 giorni trascorsi nell‘Is Morus Relais, in compagnia di tentatori e tentatrici single, fidanzate e fidanzati si ritrovano per decidere cosa fare della propria coppia. Ma non solo. Se vorranno potranno trascorrere un weekend da sogno con il proprio tentatore preferito.

Le immagini di questi weekend faranno infuriare molti dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island Vip. In particolare Alex Belli, l’ultimo arrivato nel villaggio in Sardegna, violerà il regolamento del programma nel tentativo di raggiungere Delia Duran, la sua fidanzata che ultimamente sembra essersi avvicinata parecchio al single Riccardo.

In una clip di anticipazioni, infatti, si vede la Duran fare una proposta piuttosto intima al tentatore: “Ti devi levare tutto”. Come finirà tra Delia e il bell’attore?

Dopo l’uscita di Chiara Esposito con Simone Bonaccorsi e Anna Pettinelli con Stefano Macchi, nella puntata di stasera scopriremo dunque le sorti delle ultime coppie ancora in gara. Aria di tempesta anche per Pago e Serena Enardu.

La donna è infatti sempre più vicina al single Alessandro Graziani. Il cantante durante il falò si sfogherà con Alessia Marcuzzi: “Non può giocare con i miei sentimenti, facendo tutto quello che sta facendo. Non è un gioco”, dirà scoppiando in un pianto a dirotto.

Sembrano andare male le cose anche tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La ragazza sembra molto vicina al tentatore Valerio Maggiolini, e in un video sembra proprio intenta a are un bacio al bel ragazzo single. “Non vedeva l’ora. Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati”, dirà il figlio di Pippo Franco.

Insomma, durante la puntata di oggi di Temptation Island Vip vedremo come andranno a finire le avventure delle coppie ancora rimaste in gioco. Appuntamento dalle 21.25 su Canale 5.

