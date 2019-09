Valerio Maggiolini, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 entra sempre più nel vivo e nelle ultime puntate c’è stato un tentatore in particolare che ha fatto molto parlare di sé: il riferimento è a Valerio Maggiolini, modello e responsabile marketing di soli 25 anni che negli ultimi tempi si è avvicinato moltissimo alla concorrente Chiara Esposito.

La ragazza, fidanzata con il più bello d’Italia, Simone Bonaccorsi, sembra non resistere al fascino del tentatore biondo, originario di Bari. Al punto da scatenare la gelosia di Simone, che in poche puntate ha già visto parecchi video riguardanti Chiara e Valerio.

Ma chi è Valerio Maggiolini? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Valerio Temptation Island Vip 2019, chi è il tentatore

Valerio Maggiolini è nato a Bari, come già anticipato, nel 1994. Ha stupito fin dal primo giorno i telespettatori (e anche qualche fidanzata del programma) grazie al suo fisico possente, che gli ha permesso di lavorare come modello e di girare in molti paesi, anche all’estero.

Nonostante ciò, Valerio è laureato in Scienze giuridiche all’università di Bari. Dopodiché ha conseguito un master in Imprenditorialità e General Management presso la LUM Jean Monnet. Prima di partecipare a Temptation Island Vip 2019 ha iniziato a lavorare presso uno studio legale di Milano, città in cui vive stabilmente.

Ovviamente, Valerio Maggiolini è arrivato al programma di Canale 5 da single: non è fidanzato, al momento, e non si sa se in passato ha vissuto importanti relazioni amorose.

Ciò che si sa è che in poche puntate di Temptation Island Vip 2019, Valerio è riuscito a farsi notare moltissimo, soprattutto dalla prof de L’Eredità, Chiara Esposito. Tra i due, infatti, ci sono stati momenti di grande intimità, compreso un balletto molto sensuale.

Valerio Maggiolini è anche molto attivo sui social, soprattutto su Instagram: il suo account, che contiene foto di lavoro e di vita privata, è seguito attualmente da oltre 50mila follower. Un numero destinato però a salire, se continua questa sua grande esposizione all’interno di Temptation Island Vip 2019.

Valerio Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia). Nella terza puntata poi sono entrati altri due nuovi concorrenti: Alex Belli con la fidanzata Delia Duran.

