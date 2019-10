Temptation Island Vip 2019 quinta puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 7 ottobre | Riassunto

Temptation Island Vip giunge alla quinta puntata. Il programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi arriva così a un punto decisivo nel viaggio nei sentimenti. Sono rimaste solo tre coppie, e per loro è il momento di decidere cosa fare della propria relazione: restare insieme o tornare a casa separata? Grande attesa dunque per i falò di confronto.

Dopo 21 giorni trascorsi nel Resort Is Morus Relais, per le tre coppie è arrivata la resa dei conti. Molti si sono avvicinati ai tentatori o alle tentatrici single presenti nel villaggio, scatenando le gelosie del partner.

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 7 ottobre 2019 di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 quinta puntata | Riassunto | Pago e Serena Enardu

La prima coppia presa in esame nella quinta puntata di Temptation Island di ieri è quella composta da Pago e Serena Enardu. Serena si è notevolmente avvicinata al single Alessandro Graziani. I due nei video sono spesso insieme, abbracciati e impegnati a coccolarsi.

Ad un certo punto lei piange, consapevole che quest’avventura, e i bei giorni trascorsi con il tentatore, stanno per terminare. Pago ammette di non voler andare al falò di confronto per paura che la loro storia possa finire.

La novità di questa quinta puntata è la possibilità per i fidanzati e le fidanzate di poter trascorrere un weekend da sogno con il proprio tentatore preferito. Serena sceglie ovviamente Alessandro, mentre Pago decide di rimanere solo nel villaggio.

Nei video relativi ai weekend si vede Serena sempre più legata al tentatore: “Ho capito grazie a te che merito di essere felice, grazie a te, so che non tornerò mai più alla vita che avevo prima”, dice la Enardu. Pago commenta: “Che casino che hai fatto, Serena! Che peccato”.

In serata Alessandro va nella camera della ragazza e i due restano insieme per 20 minuti. Il giorno dopo i due hanno un braccialetto in comune, segno del loro incontro.

Si arriva per Pago e Serena al falò di confronto. Il cantautore decide di aspettare e vedere come lei intende giustificarsi. Alessia Marcuzzi inizia a mostrare i video del viaggio nei sentimenti fatto da Serena a Temptation Island Vip.

La ragazza, parlando con un altro tentatore, chiama Pago con il nome di Alessandro. Inoltre afferma che lui, essendo un artista, ha una vita troppo sregolata e poco adatta a lei. Per Serena invece non c’è nessun video riguardo al suo ragazzo.

Nella prossima puntata scopriremo se i due hanno deciso di lasciarsi per sempre o darsi un’altra chance.

Temptation Island Vip 2019 quinta puntata | Riassunto | Gabriele e Silvia

Si passa a Gabriele Pippo e Silvia Tirado, una delle ultime coppie ad essere entrata nel cast del docu-reality di Canale 5. La ragazza in un video bacia per gioco il tentatore Valerio Maggiolini, ma subito dopo si sente in colpa per quanto fatto.

Si arriva al falò. Gabriele vede la sua fidanzata molto legata al bel single. Tra i due c’è un’attrazione non solo fisica ma anche mentale. Per questo lei si sente pronta a mettere in discussione la sua storia con il figlio di Pippo Franco.

Silvia invece vede il suo fidanzato scherzare con più ragazze, in particolare con la tentatrice Gaia. “Mi sono innamorata di un uomo molto diverso da quello che oggi è diventato”, ammette la fidanzata.

Temptation Island Vip 2019 quinta puntata | Riassunto | Alex e Delia

L’ultima coppia ancora in gioco a Temptation Island Vip 2019 è quella composta da Alex Belli e Delia Duran. La ragazza è molto presa dal single Riccardo. L’attore soffre a vedere le avances del bel preparatore atletico e prova a scappare per raggiungere il villaggio delle fidanzate, ma viene fermato dalla produzione.

Nei video si vedono Delia e il tentatore scambiarsi coccole e ad un certo punto, alle sei di mattino, i due vanno insieme a vedere l’alba. I due sono sempre più vicini, anche fisicamente. Decidono anche di fare un’esterna insieme a cavallo. Per Delia invece non ci sono video.

