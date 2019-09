Imma Tataranni: trama, cast e streaming della nuova serie di Rai 1

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la versione femminile del commissario Montalbano. La nuova – e attesissima – serie va in onda da domenica 22 settembre su Rai 1 alle 21.25 e vede come protagonista Vanessa Scalera. Viale Mazzini ha dunque deciso di iniziare questo autunno regalando alla visione del suo pubblico, dopo Montalbano e Rocco Schiavone, una nuova fiction di genere poliziesco; questa volta, però, a risolvere i diversi casi e condurre le indagini è una donna dal carattere deciso, il sostituto procuratore Imma Tataranni, personaggio nato dalla penna della scrittrice vincitrice del premio Campiello Mariolina Venezia (“Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, questi i suoi libri, tutti editi da Einaudi)

La fiction è composta di 6 puntate per un totale di sei prime serate in cui il pubblico di Rai 1 potrà seguire le storie di Imma Tataranni in questo sceneggiato che ha la regia di Francesco Amato, la sceneggiatura di Salvatore De Mola (autore di quella di Montalbano) e della Venezia stessa e la coproduzione di Rai Fiction – ITV Movie.

Ma qual è la trama della nuova serie tv? E il cast? Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Imma Tataranni serie: la trama

“Scomoda come a volte la verità e ostinata come una pianta che cresce tra i sassi”. Questa la descrizione di Imma Tataranni, una donna di 43 anni con una grande personalità e un fiuto che non sbaglia mai. Il sostituto procuratore di Matera, splendido capoluogo della Basilicata dove si svolgono le vicende che la vedono protagonista, è molto appariscente nel modo di vestire e ha una morale di ferro, inscalfibile.

Imma, un po’ come Rocco Schiavone di Antonio Manzini, ha dei modi spesso bruschi, non ha peli sulla lingua ed è sempre convinta di quello che dice e del suo intuito. Con un passato a volte triste e difficile, la protagonista ama il suo lavoro, al quale si dedica al 100 per cento. Ma il sostituto procuratore ha anche una famiglia, composta da Pietro, suo marito, dalla figlia adolescente, dalla suocera e dalla madre malata, la quale nasconde un segreto del passato di Imma.

La trama di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Imma Tataranni serie: il cast

Qui di seguito il cast di Imma Tataranni al completo. Accanto al nome degli attori c’è quello dei personaggi interpretati nella serie tv:

Vanessa Scalera – Imma Tataranni

– Imma Tataranni Alessio Lapice – Ippazio Calogiuri

– Ippazio Calogiuri Carlo Buccirosso – Alessandro Vitali

– Alessandro Vitali Nando Irene – Domenico La Macchia

– Domenico La Macchia Barbara Ronchi – Diana De Santis

– Diana De Santis Carlo De Ruggieri – dottor Taccardi

– dottor Taccardi Massimiliano Gallo – Pietro De Ruggeri

– Pietro De Ruggeri Alice Azzariti – Valentina De Ruggeri

– Valentina De Ruggeri Dora Romano – mamma di Pietro

– mamma di Pietro Lucia Zotti – mamma di Imma

– mamma di Imma Antonio Gerardi – don Mariano

– don Mariano Ester Pantano – Jessica Matarazzo

– Jessica Matarazzo Monica Dugo – Maria Moliterni

– Maria Moliterni Cesare Bocci – Saverio Romaniello

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere Imma Tataranni – Sostituto procuratore? La fiction va in onda in prima serata su Rai 1 alle 21.25 a partire da domenica 22 settembre. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto uno del telecomando del digitale terrestre o al tasto 501 per la versione HD.

Potrebbero interessarti Alex Belli, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 Delia Duran, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 Valentina Galli, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019

Chi ha intenzione di seguire la fiction tramite smartphone, pc e tablet potrà guardare gli episodi della nuova fiction su RaiPlay, la piattaforma che consente di accedere ai programmi in onda sulla tv con un servizio streaming.

Inoltre, chi è occupato e non può seguire la diretta, potrà recuperare gli episodi anche dopo la messa in onda sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1 in prima serata a partire da domenica 22 settembre alle 21.25.

Dove vedere la serie in streaming