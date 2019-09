Imma Tataranni streaming e diretta tv: dove vedere la nuova serie di Rai 1

Una nuova serie arriva ad appassionare il pubblico di Rai 1: si tratta di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, una coproduzione Rai Fiction – ITV Movie per la regia di Francesco Amato che vede come protagonista, nei panni appunto del sostituto procuratore Imma Tataranni, l’attrice pugliese Vanessa Scalera. Imma – personaggio nato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia – è una donna un po’ dura, forte, eccentrica e dalle grandi virtù morali che svolge questo mestiere a Matera, il capoluogo della Basilicata che fa da sfondo a questo nuovo sceneggiato trasmesso dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Non particolarmente amata dai suoi colleghi per la sua durezza, Imma è però una professionista molto stimata in Procura. La serie, in 6 puntate, inizia domenica 22 settembre e va in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Come vedere Imma Tataranni – Sostituto procuratore in tv e in streaming?

Imma Tataranni streaming: dove vedere la serie in tv

Come già anticipato, Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1, a partire da domenica 22 settembre 2019.

Per sintonizzarvi su Rai 1, vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

La trama di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Imma Tataranni streaming e on demand

Non sarete in casa al momento della messa in onda di Imma Tataranni? Il vostro televisore si è guastato oppure sarà occupato da qualche familiare che vuole vedere altro? Niente paura, potete comunque vedere il film in streaming.

Come? Facile, andando su RaiPlay. La piattaforma streaming ufficiale di viale Mazzini è disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per il vostro smartphone (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis, la nuova serie tv. Sia in streaming in contemporanea con la diretta tv, sia on demand, per poter vedere in qualsiasi momento le due puntate della fiction.

Il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore