Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi, stasera la replica su Rai 1: trama, cast e streaming

Questa sera su Rai 1 l’immancabile appuntamento del lunedì con le repliche degli episodi de Il Commissario Montalbano, la fortunatissima fiction di Viale Mazzini con protagonista Luca Zingaretti che gli italiani non si stancano mai di guardare (e riguardare). È la volta de “Il gioco degli specchi”, puntata appartenente alla nona stagione della serie andata in onda per la prima volta il 22 aprile 2013.

Ma di cosa parla? Vediamone qui di seguito la trama.

Montalbano – Il gioco degli specchi: la trama dell’episodio

È una nuova giornata all’insegna della tranquillità in quel di Vigata, ma una bomba carta esplode davanti a un magazzino vuoto e la cittadinanza viene molto turbata. Il proprietario della struttura è un certo Angelino Arnone e subito si pensa all’esplosione come a un avvertimento, anche se l’uomo nega di esserne il destinatario. Passato qualche giorno, però, Angelino si troverà a tornare in commissariato con una lettera minatoria che smentisce la sua tesi. Per Salvo Montalbano, comunque, potrebbe trattarsi di depistaggio e inizia ad indagare sui due inquilini della casa che si trova vicino il magazzino: questa è abitata da Carlo Nicotra, un pregiudicato e pezzo grosso del clan Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore al servizio dello stesso Nicotra, in carcere per scontare una pena.

Con l’aiuto di Pasquale, figlio di Adelina, Montalbano capisce che destinatario dell’attentato potrebbe essere il figlio di Stefano, Arturo Tallarita, come ritorsione per le voci che girano riguardo a una presunta collaborazione del padre con la polizia, pista che però non porterà da nessuna parte. Un altro affare, nel frattempo, si prenderà il tempo e l’attenzione di Montalbano: soccorrendo una sua vicina rimasta in panne, Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico, rappresentante di una grossa industria del settore, scopre che l’auto della stessa è stata sabotata e decide di accompagnarla al lavoro ogni giorno per tenerla d’occhio. La Lombardo accusa un ex-amante, che per infantilismo le adopera questi sfregi, ma Montalbano si accorge che la relazione tra i due è ancora in essere, e scopre che l’amante di Liliana è Arturo, proprio il figlio di Stefano Tallarita. I casi sono dunque connessi e Montalbano comincia a trarre le somme, ricostruendo anche che il bossolo trovato nella portiera della sua auto non era finito lì in seguito a uno scontro a fuoco, ma era stato indirizzato alla Lombardo, in uno dei loro viaggi di ritorno a casa.

Nel cast di questo episodio Barbora Bobulová (Liliana Lombardo), Andrea Renzi (Adriano Lombardo), Giuseppe Di Maura (Melluso), Agata Juvara (Concetta Arnone), Aldo Mangiù (Comandante dei Pompieri), Fabio Costanzo (Pasquale), Luigi Caruso ( Agente Caruso) e Rosario Spata ( Agente Spata).

La trama completa e il finale della puntata

Montalbano – Il gioco degli specchi: dove vedere l’episodio in tv e in streaming

Chi è interessato a seguire Montalbano in tv questa sera può farlo collegandosi a Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile come al solito al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Una voce di notte può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare qualunque prodotto Rai tramite pc, smartphone e tablet. Dovete semplicemente iscrivervi (o accedere) alla piattaforma e scegliere il programma che più vi interessa.

Chi questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la messa in onda di Montalbano, potrà recuperare con tranquillità le puntate già andate in onda su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Il Commissario Montalbano vi aspetta lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.

Dove vedere Rai 1 in streaming