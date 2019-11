Montalbano – Il gioco degli specchi: trama e finale della puntata di stasera su Rai 1

Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano, che questa sera torna su Rai 1 con una nuova replica. Si tratta de “Il gioco degli specchi”, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini il 22 aprile 2013. L’episodio, che fa parte della nona stagione della fiction che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni di Salvo Montalbano, vede il poliziotto di Vigata alle prese con un intricato caso.

Vediamo nel dettaglio qual è la trama della puntata e il finale.

Montalbano – Il gioco degli specchi: la trama della puntata di stasera

In una tranquilla giornata in quel di Vigata una bomba carta esplode di fronte ad un magazzino vuoto. Il proprietario, Angelino Arnone, non si capacita dell’accaduto e, interrogato da Montalbano che sospetta un avvertimento, dichiara di non essere a conoscenza di persone che potrebbero avercela con lui. Quando però, qualche giorno più tardi, arriva una lettera ad Arnone, la sua tesi viene smentita. Il commissario fiuta subito un tentativo di depistaggio e ritiene che la bomba fosse in realtà indirizzata a Carlo Nicotra, un pregiudicato e pezzo grosso del clan Sinagra la cui abitazione si trova proprio nei pressi del magazzino; insieme a lui vive Stefano Tallarita, spacciatore al servizio del boss che però si trova in prigione.

Con l’aiuto di Pasquale, figlio di Adelina, Montalbano capisce che destinatario dell’attentato potrebbe essere il figlio di Stefano, Arturo Tallarita, come ritorsione per le voci che girano riguardo a una presunta collaborazione del padre con la polizia. Ma anche questa si rivelerà una falsa pista. Nel frattempo, il commissario si trova alle prese con un altro mistero. Soccorrendo una sua vicina rimasta in panne, Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico rappresentante di una grossa industria del settore, scopre che l’auto della stessa è stata sabotata e decide di accompagnarla al lavoro ogni giorno per tenerla d’occhio e capire cosa si cela dietro questa faccenda.

La Lombardo accusa un ex-amante, che per infantilismo le adopera questi sfregi, ma Montalbano si accorge che la relazione tra i due è ancora in essere, e scopre che l’amante di Liliana è Arturo, figlio di Stefano Tallarita. I casi sono dunque collegati e Montalbano comincia a trarre le somme, ricostruendo anche che il bossolo trovato nella portiera della sua auto non era finito lì in seguito a uno scontro a fuoco, ma era stato indirizzato alla Lombardo, in uno dei loro viaggi di ritorno a casa.

Montalbano – Il gioco degli specchi: come finisce la puntata

Per far uscire i colpevoli allo scoperto il commissario decide di rilasciare un’intervista esclusiva a Rete Libera e Zito, lasciando intendere che la droga si trova ancora a casa Lombardo.

Quando i mafiosi cadono della sua rete, visto che la notte si presentano in quella casa, ad attenderli trovano la polizia. Si presenta anche Adriano Lombardo, ormai braccato dalle due famiglie mafiose e convinto a costituirsi per salvarsi la vita. L’uomo racconta al commissario che Liliana era solo una copertura per lui, e che lui stesso l’aveva convinta a fare la corte al commissario, per trovare un po’ di protezione in una situazione così difficile.

Il Commissario Montalbano vi aspetta lunedì 4 novembre 2019 in prima serata su Rai 1.