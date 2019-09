Stasera tutto è possibile, gli ospiti della seconda puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 23 settembre 2019

Arriva una nuova puntata (la seconda della stagione) di Stasera tutto è possibile: il programma di Rai 2, affidato quest’anno alla conduzione di Stefano De Martino, è pronto a far divertire il pubblico da casa con una serie di ospiti e gag esilaranti.

Stasera, lunedì 23 settembre 2019, a partire dalle 21,20 la trasmissione, girata all’Auditorium Rai di Napoli, tornerà sulla seconda rete nazionale. Si assisterà a tutti i giochi che hanno reso celebre Stasera tutto è possibile fin da quando il conduttore era Amadeus: “La stanza inclinata“, “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger”, “Speed Quiz” e tanti altri.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

A sfidarsi in questi giochi, tanto divertenti quanto impegnativi, sarà un cast di ospiti d’eccezione: l’unico obiettivo dei concorrenti, che non sono divisi in squadre né gareggiano l’uno contro l’altro in cerca della vittoria, è quello di divertire e divertirsi. Ciascuna puntata, del resto, non prevede vincitori.

Vediamo insieme chi saranno gli ospiti della seconda puntata di Stasera tutto è possibile, in onda il 23 settembre 2019 su Rai 2.

Le anticipazioni della seconda puntata di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile ospiti 23 settembre: Le Donatella

Non hanno bisogno di presentazioni Le Donatella: le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, infatti, negli ultimi anni hanno aumentato a dismisura la loro popolarità, cresciuta di pari passo con la loro presenza in televisione.

Nate come cantanti, Le Donatella sono diventate nel tempo influencer e personaggi tv, grazie anche alla loro partecipazione a una serie di reality show: da X Factor 2012 (esordio televisivo e musicale delle due) a L’Isola dei Famosi 2015 (che hanno vinto), da Dance Dance Dance 2018 al Grande Fratello Vip 2018. Recentemente sono state nel cast di All Together Now.

Silvia Provvedi ha fatto molto discutere per la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona, durata anche nel periodo in cui l’ex fotografo dei vip è stato in carcere, e finita nell’estate 2018.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: Ricky Memphis

Ricky Memphis è uno degli attori romani più conosciuti in Italia. Il pubblico, infatti, ha imparato a conoscere la sua poliedricità, dal momento che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto ruoli drammatici, comici e thriller.

Nato sul palco del Maurizio Costanzo Show, Memphis ha raggiunto la grande popolarità grazie a fiction come “Palermo Milano – Solo andata”, “Milano Palermo – Il ritorno” e soprattutto “Distretto di polizia”. In tempi più recenti, celebri le sue interpretazioni in commedie come “Immaturi”, “Mai Stati Uniti” e “Sconnessi”.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: Francesco Paolantoni

Anche Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud.

Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: il Mago Forest

Il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, è uno dei volti più noti della tv italiana. Dagli anni all’estero, tra Londra e Parigi (dove nasce il suo personaggio) al successo in Italia a Zelig, il passo è stato breve.

Nell’ultima stagione televisiva, Forest è stato al timone di un programma tutto suo, Mai dire talk, in compagnia della Gialappa’s Band, che però non ha soddisfatto appieno le aspettative di Mediaset.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: Valeria Graci

Anche Valeria Graci è nata televisivamente nel mondo della comicità. La grande popolarità è arrivata per lei già nei primi anni Duemila, quando insieme a Katia Follesa ha formato il duo comico Katia&Valeria. Le due, infatti, facevano parte del cast di Zelig.

Separatasi da Katia Follesa nel 2012, Valeria Graci ha continuato nel mondo della comicità, entrando a far parte del cast di Made in Sud, ma avendo anche ruoli in programmi come Striscia La Notizia e Paperissima Sprint.

In tempi più recenti, accanto ai ruoli comici, ha affiancato una carriera da conduttrice su Rai 1 nel programma “Io e te”.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è un attore, sceneggiatore e regista originario di Napoli. Nato artisticamente in teatro (è figlio di Antonio Casagrande, che faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo), l’attore è divenuto celebre grazie al sodalizio con l’amico e collega Vincenzo Salemme.

Negli anni, ha preso parte a tantissime commedie campioni d’incassi e si è specializzato anche dietro alla macchina da presa.

Stasera tutto è possibile, ospiti 23 settembre: Antonio Giuliani

Antonio Giuliani è un attore e comico romano, nato e cresciuto nel quartiere di Primavalle. La sua carriera inizia sulla Rai, ma è a Mediaset che raggiunge la grande fama, soprattutto da quando, nei primi anni 2000, entra a far parte del cast fisso de “La sai l’ultima?”.

Negli anni si è specializzato anche come attore, in alcune fiction di successo, e anche come regista.