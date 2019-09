Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 23 settembre 2019

Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, è pronto a tornare oggi con la sua seconda puntata e tanti appassionati della trasmissione sono alla ricerca delle anticipazioni. Cosa succederà stasera nel programma “più pazzo” della seconda rete? E quali saranno gli ospiti che animeranno la serata?

Dopo il discreto successo di ascolti tv dell’esordio – in una serata che, ricordiamo, è caratterizzata dalla presenza in palinsesto di mostri sacri come Il Commissario Montalbano e Temptation Island Vip – questa sera, lunedì 23 settembre 2019, il programma è pronto a far divertire ancora una volta i telespettatori, con i suoi giochi esilaranti.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Stasera tutto è possibile, in programma su Rai 2 a partire dalle 21,20.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della seconda puntata

Come sempre, anche la puntata di oggi non avrà un vincitore. La particolarità dello show, girato all’Auditorium Rai di Napoli, è infatti quella di avere come unico scopo quello di divertirsi e far divertire il pubblico.

Non ci saranno quindi concorrenti, ma solo ospiti desiderosi di cimentarsi nei vari giochi che caratterizzano la trasmissione. Su tutti, ovviamente, “La stanza inclinata“, il gioco che ha fatto la fortuna della trasmissione. Una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, nella quale i concorrenti dovranno entrare, cercare di rimanere in piedi e seguire, tramite una cuffia, le istruzioni che vengono date dall’esterno.

Senza dimenticare poi altri giochi molto amati dal pubblico, come “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger” e “Speed Quiz”.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della seconda puntata

Ma chi sono dunque gli ospiti della seconda puntata? Le anticipazioni di lunedì 23 settembre di Stasera tutto è possibile dicono che all’Auditorium Rai di Napoli saranno presenti molti volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema.

Tra questi, spicca la presenza de Le Donatella, cioè Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle, cantanti e influencer, sono pronte a far divertire il pubblico con la loro esuberanza. Accanto a loro ci sarà il Mago Forest, l’attore Ricky Memphis e la conduttrice Valeria Graci.

Non mancherà, infine, uno zoccolo duro di ospiti provenienti da Made in Sud, altro programma condotto da De Martino: ci sarà infatti Maurizio Casagrande, celebre attore e regista napoletano, Francesco Paolantoni, altro volto della comicità napoletana e Antonio Giuliani.

L’appuntamento con il programma è per oggi, lunedì 23 settembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.

