Pechino Express 2020, ecco il cast: i nomi e le coppie dei concorrenti della nuova edizione

Sta per partire una nuova edizione di Pechino Express, il reality on the road di Rai 2 condotto anche quest’anno da Costantino della Gherarchesca. Finalmente sono stati svelati tutti i nomi del cast e le coppie che parteciperanno a questa nuova avventura.

Per un programma del genere il cast è d’altronde elemento essenziale, che può determinare il successo o meno dell’edizione, a seconda che a parteciparvi siano personaggi famosi e seguiti o sconosciuti. In attesa di conferme ufficiali, che potrebbero arrivare solo a ridosso della messa in onda, il settimanale Spy ha rivelato quello che dovrebbe essere il cast ufficiale della trasmissione.

Al timone della trasmissione dovremmo trovare nuovamente Costantino della Gherardesca, impegnato anche con Celebrity Hunted, il primo reality prodotto da Amazon. Le registrazioni inizieranno nel mese di Ottobre, ma per vedere su Rai 2 Pechino Express occorrerà attendere il 2020, forse febbraio.

Ulteriori indiscrezioni rivelano che quest’anno meta del viaggio dovrebbe essere il Sud-Est asiatico, tra Thailandia, Cina e Corea. Ecco allora quello che dovrebbe essere il cast ufficiale di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020 concorrenti: da Ignazio Moser ad Asia Argento

Sembra promettere bene il cast di questa nuova edizione di Pechino Express, che sarebbe già stato formato. Tanti infatti i nomi amati dal pubblico e i personaggi famosi che dovrebbero prendere parte al talent di Rai 2.

Tra i concorrenti, secondo quanto riporta Spy, vedremo il bel Ignazio Moser con suo cugino Moreno. Per il fidanzato di Cecilia Rodriguez si tratterebbe di un altro reality dopo il Grande Fratello. Un altro nome forte è quello di Asia Argento, insieme alla sua amica Gemma. Per l’attrice sarebbe un motivo di rivalsa dopo i momenti difficili trascorsi nei mesi scorsi e le numerose polemiche.

Altra coppia che dovremmo vedere a Pechino Express 2020 è quella formata da Enzo Miccio con il suo compagno Laurent. Come se la caverà il re di Ma come ti vesti? alle prese con le dure prove del reality? E ancora, dopo l’esperienza de Il Collegio, troviamo Nicole Rossi, ma non si sa con chi parteciperà.

Nel cast dei concorrenti figura anche il conduttore e imitatore Max Giusti. E poi Marco Berry, conduttore ed ex Iena; la bellissima modella ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi Dayane Mello. Infine secondo dovrebbe esserci un’altra ex naufraga, Soleil Sorge.