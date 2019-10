I vip scomparsi dai social pubblicano il video in cui annunciano di partecipare a Celebrity Hunted

Fedez, Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Luis Sal: sono solo alcuni dei vip scomparsi dai social nelle ultime settimane che nelle ultime ore hanno pubblicato un video in cui rivelano che hanno partecipato a Celebrity Hunted.

Sugli account Instgaram dei vip è apparso un video: la sagoma del personaggio in questione su sfondo nero. E poi la scritta rivelatrice: “Celebrity Hunted. Caccia all’uomo”. Il sospetto c’era e riguardava tutti i protagonisti dei video comparsi sui social, ora è arrivata finalmente la conferma.

Il rapper milanese e l’ex capitano della Roma, insieme all’attore Claudio Santamaria, allo youtuber Luis Sal e molti altri hanno partecipato al nuovo reality show presto in onda su Amazon Prime, come si vede anche nel video.

“Celebrity Hunted. La nuova serie prossimamente su Prime Video“, scrive Fedez accanto al video di pochi secondi comparso sul suo account Instagram. Sotto al post, una pioggia di commenti dei fan: “Ci sei mancato”, “Era ora”, “Finalmente ti sei fatto vivo!”, “Mi aspettava qualcosa di buono tra Luis e te ma no una figata del genere. Complimenti raga!”.

Anche sotto al post pubblicato da Francesco Totti fioccano i commenti dei fan che si congratulano con l’ex numero 10 della Roma. “Se avete perso le mie tracce, vuol dire che mi sono nascosto bene. Scoprite dov’ero su Celebrity Hunted, la nuova serie prossimamente su Prime Video”, scrive Totti. “Come sempre ti seguirò capitano”, “Capita’, pure qui ti seguirò”. E ancora: “Non vedo l’ora de vederlo dajeee”, “Qualsiasi cosa farai noi saremo con te”.

“Adesso sapete perché ero sparito: stavo partecipando a Celebrity Hunted, la nuova serie prossimamente su Prime Video”, scrive Claudio Santamaria, che al programma partecipa insieme alla moglie Francesca Barra. Sull’account Instagram di Diana Del Bufalo è apparso lo stesso video e accanto l’attrice e cantante scrive: “Se avete perso le mie tracce, allora vuol dire che mi sono nascosta bene. Scoprite dov’ero su Celebrity Hunted , la nuova serie prossimamente su prime video”. E sotto si leggono i commenti dei tanti fan a cui Diana è mancata in questi giorni di assenza.

Insieme a loro, ci saranno anche l’attore Cristiano Caccamo, lo youtuber Luis Sal e il presentatore Costantino della Gherardesca. Celebrity Hunted è un real-life thriller diviso in sei episodi che andrà in onda su Amazon Prime nel 2020.

I vip impegnati nel programma dovranno nascondersi dai loro “cacciatori“, celare la loro identità e non farsi scoprire da alcuni investigatori, ex agenti dei servizi segreti e delle forze dell’ordine. I “cacciatori” cercheranno di scovare le celebrities attraverso mezzi legali, mentre i vip avranno a disposizione una piccola somma di denaro per muoversi e cercare in tutti i modi di non farsi catturare.