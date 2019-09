Fedez concorrente di Celebrity Hunted (insieme a Luis Sal)

Svelato il mistero: il rapper milanese Fedez parteciperà al programma Celebrity Hunted, che andrà in onda su Amazon Prime. Con lui ci sarà anche l’amico youtuber Luis Sal. Finalmente arriva anche in Italia il seguitissimo programma britannico e si spiega il perché Fedez abbia salutato i suoi fan sui social.

“Ciao social, non ci si vede per un po’”, ha scritto il rapper milanese senza dare altre spiegazioni. Anche Chiara Ferragni è intervenuta sulla faccenda, spiegando ai follower dei Ferragnez che il marito sarebbe stato via per un paio di settimane.

Svelato l’arcano, dunque. Il musicista si butta a capofitto in questa nuova esaltante avventura insieme al fido compagno Luis Sal. Ma non saranno soli: come svelato nelle ultime ore dai siti di gossip e tv, con Fedez e lo youtuber si imbarcheranno nell’impresa anche altri volti noti della tv nostrana.

E così tra i nomi conosciuti del mondo dello spettacolo e dello sport spuntano quelli di Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo e poi lui, il Capitano: Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma per la prima volta dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si lancia in una esperienza lontano dal campo di calcio.

Ma in cosa consiste il programma? Tutta la trasmissione ruota attorno a una sfida. I concorrenti devono sfuggire all’arresto di una squadra di cacciatori (da qui il nome del programma). La squadra in questione è composta da ex uomini delle forze armate e da informatici pronti a cercare come segugi i loro obiettivi. Le celebrità, appunto.

Quello che devono fare i concorrenti è nascondersi dalla squadra, sfuggire alla cattura e giungere in un luogo sicuro. Per salvarsi hanno con sé un kit di sopravvivenza. La missione, insomma, è sopravvivere, senza farsi catturare dalla squadra di cacciatori.

E tutti i partecipanti in queste ore hanno annunciato “anonimamente” la loro partecipazione al programma. Oltre a Fedez il cui ultimo post risale a oltre 24 ore fa, anche Luis Sal saluta i suoi follower: “Ciao social per un po’. Il 24 alle 14 nuovo video su YouTube. Un bacio, Luis”, scrive lo youtuber.

Se Diana Del Bufalo è misteriosamente sparita dai social, Cristian Caccamo pubblica due stories e annuncia di stare lontano dai social per un po’. Nella prima si vede proprio l’amica del cuore Diana Del Bufalo intenta a mangiare un dolce, nella seconda lui, a letto, che dà la buonanotte ai fan: “Sarà un lungo e lungo saluto. E questa varrà per tante e tante buonenotti”, dice l’attore.

